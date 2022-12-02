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война в украине
Георгий Александров
НОВАЯ ГАЗЕТА. ЕВРОПА
02.12.2022 15:33

В наступление на грабли?

Российские военные концентрируют войска в Беларуси

В наступление на грабли?

Белорусские власти снова утверждают, что на их страну готовится нападение. Нередко это заканчивается тем, что нападение происходит, но с территории самой Беларуси.

«Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника», — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также чиновник пожаловался на беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе. Издание «Новая Газета-Европа» попыталось разобраться в том, кто и на кого может напасть в регионе.

Самоубийственный план

В начале октября тот же Виктор Хренин рассказал о развертывании совместной группы войск, готовой к «выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства». По словам министра, уже тогда войска выполняли задачи боевого дежурства в усиленном режиме. После отхода из Херсона именно на белорусские военные базы были переведены освободившиеся российские силы. 

Еще с лета в войсках ходят слухи о планах командования накопить достаточную массу войск и при помощи решительного удара захватить Луцк и Львов, а дальше пройти вдоль украинской границы, отрезая пути западных поставок вооружений. Второй удар должен быть направлен на Киев. В фантазиях российских руководителей успех операции вынудит Владимира Зеленского к капитуляции и приведет к концу конфликта.

Версию с накоплением сил РФ в Беларуси подтверждает российский военный, находящийся сейчас в Гродно: «В отдельных частях россиянам передана вся матчасть и техника. Белорусы обеспечивают провизию и снабжение. Разворачиваются полевые лагеря.

К середине декабря пригонят мобилизованных, чтобы завершить их обучение. Всего на круг тут может сконцентрировано более 300 тысяч штыков. Говорят, что наступление назначено на декабрь, когда подморозит и почва окончательно застынет. Параллельно планируется прорыв через Бахмут на Славянск и Краматорск».

По словам нашего источника, российские военные постоянно проводят разведку и в курсе, что по ту сторону границы их жарко встретят. Украинцы не только заминировали свою территорию на много километров вглубь, но и срыли при помощи строительной и инженерной техники большинство дорог. «Наступать на долговременные огневые точки через болота и леса по минным заграждениям в несколько полос и под артиллерийским огнем — самоубийство, — высказывает свое мнение российский военный. — Тысячи положим сразу. Вдоль границы построены серьезные укрепления, прорыты противотанковые рвы три метра шириной. Все направления пристреляны украинской артой. Ни до Киева, ни до Ковеля мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг». 

Ложная цель

По мнению специалистов, ждать наступления со стороны Беларуси в ближайшее время не приходится. «На данный момент в Беларуси нет таких количеств российских военнослужащих и нет признаков формирования наступательных группировок, — заявляет израильский военный эксперт Давид Гендельман. — Белорусская армия мало боеспособна и могла бы быть максимум вспомогательным эшелоном при российской наступательной группировке». 

При этом Александр Лукашенко, судя по всему, вынужден будет пойти практически на любые уступки Владимиру Путину. С 2020 года, когда в Беларуси жестоко подавлялись протесты, он изолировал Беларусь от цивилизованного мира и стал заложником сотрудничества с Владимиром Путиным.

«Александр Григорьевич снова пытается вырваться из-под контроля и подмигивает Западу. Намекает, что в наименее благоприятный для России на фронтах момент всё еще может измениться, — объясняет политолог Станислав Белковский. — При этом его фигура воспринимается не просто как неприемлемая для переговоров, но и как марионетка, тотально зависимая от России и итак уже участвующая в войне. 

Сам Лукашенко очень хочет избежать прямого вступления армии Беларуси в конфликт. Использовать территорию в качестве плацдарма для российских войск он позволит и дальше.

Но, по моим данным, в Беларуси сейчас нет боеспособной армейской группировки, способной совершить поход на Киев или пойти в наступление и отрезать Западную Украину. Вероятность такого наступления я оцениваю не более чем в 50%. Но Кремль обязан постоянно поддерживать видимость реальности этой угрозы. Это необходимо, чтобы оттягивать достаточно крупные соединения ВСУ, примерно 80 тысяч человек, на белорусской границе и не давать им воевать на востоке и юге страны. Также Беларусь используется в качестве площадки для ракетно-бомбовых ударов и засылки диверсионных групп». 

По данным Белковского, все боеспособные подразделения белорусской армии насчитывают на сегодняшний день не более 30 тысяч подготовленных солдат и офицеров. Качественно такое число ничего не сможет изменить с военной точки зрения. Конечно, если ситуация на фронте станет совсем печальной, Путин будет дожимать Лукашенко на приказ об использовании этих частей. А Александр Григорьевич будет упираться до последнего, объясняя, что подобное решение крайне непопулярно у белорусского народа.

«Мне это напоминает ситуацию в 1944 году, когда союзники начали стремительно разбегаться от фашистской Германии, — добавляет Белковский. — Путин, как тогда Гитлер, всеми силами будет собирать их назад. До сентября я считал возможность присоединения Беларуси к России крайне маловероятной. Но после отвода российских войск из Харьковской области мне пришла мысль, что Путин может захотеть таким образом компенсировать потерянные территории Украины. Но он не успеет этого сделать. Для открытия второго фронта уже недостаточно ресурсов. Скорее всего, нам просто продемонстрируют очередное углубление интеграции и покажут, что Беларусь еще сильнее прижали к любящей российской груди». На тотальное поглощение не хватит времени и сил. Чем больше Россия будет увязать на украинских фронтах, тем менее реалистично станут выглядеть попытки присоединения новых территорий. 

Белковский убежден, что войска Польши или НАТО в Беларусь официально вводиться не будут. Альянс во главе с США придерживается логики, что ни о какой формальной войне с Россией речи не идет. Ввод войск не решает проблему, а только создает дополнительные сложности в виде нового очага конфликта. Такие сплетни, по мнению политолога, запускаются Кремлем при поддержке Лукашенко, чтобы поддерживать видимость исходящей от НАТО опасности. «Всегда можно заявить, что атаковали не мы, а нас, а мы были вынуждены обороняться путем нападения», — завершает разговор Белковский. 

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