Израиль признался в тайной помощи Украине
Официально Израиль подтверждает лишь гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок вооружений, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и давление администрации США
Израиль «за кулисами» оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично, заявил в интервью Ostthuringer Zeitung израильский посол в Германии Рон Просор.
Официально Израиль подтверждает лишь гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок вооружений, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и давление администрации США, пишет издание The Moscow Times.
По словам Просора, это лишь часть помощи, которую осуществляет Израиль. «Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует в Украине», — рассказал дипломат.
Он признал, что полностью заблокировать поток иранских дронов Израиль не может, равно как и перейти к открытой военной помощи. «Это не так просто. Россияне находятся в Сирии. К тому, же у нас большое еврейское сообщество в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», — сказал Просор.
По данным Axios, Израиль с октября препятствует поставкам в Россию иранского оружия, которое используется для ударов по украинской энергоинфраструктуре и гражданским объектам.
В ноябре Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов.
Долгое время сохранявший нейтралитет и не присоединившийся к санкциям против России, Израиль принял такое решение под давлением США, однако попросил все стороны, участвующие в сделке, не раскрывать ее публично, рассказывали Haaretz высокопоставленные европейские дипломаты.
Вашингтон добивался от израильских властей включения в масштабные поставки оружия Киеву, общий объем которых превысил 40 млрд долларов. В частности, по мнению США, Израиль мог бы предоставить ВСУ зенитные батареи.
Но после переговоров и обсуждения вопроса со службами безопасности Израиль решил финансировать «стратегические материалы» и также дал добро на передачу Украине электрооптических системы и системы управления огнем, созданных на израильских технологиях.