Меню
Азия
RU / EN
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
Азия
28.01.2023 14:23

Израиль признался в тайной помощи Украине

Официально Израиль подтверждает лишь гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок вооружений, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и давление администрации США

Израиль признался в тайной помощи Украине

Израиль «за кулисами» оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично, заявил в интервью Ostthuringer Zeitung израильский посол в Германии Рон Просор.

Официально Израиль подтверждает лишь гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок вооружений, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и давление администрации США, пишет издание The Moscow Times.

По словам Просора, это лишь часть помощи, которую осуществляет Израиль. «Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует в Украине», — рассказал дипломат.

Он признал, что полностью заблокировать поток иранских дронов Израиль не может, равно как и перейти к открытой военной помощи. «Это не так просто. Россияне находятся в Сирии. К тому, же у нас большое еврейское сообщество в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», — сказал Просор.

По данным Axios, Израиль с октября препятствует поставкам в Россию иранского оружия, которое используется для ударов по украинской энергоинфраструктуре и гражданским объектам.

В ноябре Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов.

Долгое время сохранявший нейтралитет и не присоединившийся к санкциям против России, Израиль принял такое решение под давлением США, однако попросил все стороны, участвующие в сделке, не раскрывать ее публично, рассказывали Haaretz высокопоставленные европейские дипломаты.

Вашингтон добивался от израильских властей включения в масштабные поставки оружия Киеву, общий объем которых превысил 40 млрд долларов. В частности, по мнению США, Израиль мог бы предоставить ВСУ зенитные батареи.

Но после переговоров и обсуждения вопроса со службами безопасности Израиль решил финансировать «стратегические материалы» и также дал добро на передачу Украине электрооптических системы и системы управления огнем, созданных на израильских технологиях.

Материалы по теме
Лавров спровоцировал новый дипломатический конфликт с Израилем
Тайвань пожертвует $1 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Киева
Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление об увеличении помощи Киеву
Сейчас на главной
Поставляя Украине оружия Италия предотвращает третью мировую войну
Италия
Поставляя Украине оружия Италия предотвращает третью мировую войну
В декабре Гвидо Крозетто говорил, что поставки оружия из Италии на Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом
По всей России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта
загранпаспорт
По всей России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта
В региональных управлениях МВД рекомендовали россиянам «в случае срочной необходимости выезда за пределы РФ» оформлять загранпаспорта старого образца сроком на пять лет
Потери России из-за удара по Макеевке превысили 300 человек
война в украине
Потери России из-за удара по Макеевке превысили 300 человек
Российская сторона ранее утверждала, что из-за удара по Макеевке погибли 89 человек. Власти Украины говорили, что погибли около 400 человек
Общество
В России резко подскочила заболеваемость сифилисом и гепатитом
По итогам октября (последний доступный период статистики), число выявленных случаев сифилиса на 38% превысило показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем-2020 взлетело на 129%
«На дрова приходится брать кредиты»
Газофикация РФ
«На дрова приходится брать кредиты»
В 2022 году дрова в Алтайском крае выросли в цене на 40% – это самый высокий показатель во всей Сибири. Уголь, которым тут тоже многие топятся, с 2021 года подскочил на 30-40%. При этом подавляющее большинство домов в крае не имеет доступа к газу
США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией
санкции
США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией
Минфин США также ввел санкции в отношении компаний из России, Китая, Люксембурга и ОАЭ, которые связывают с ЧВК Вагнера. В частности, под санкции попала китайская компании Spacety China
Авторская колонка
Конец энергетической сверхдержавы
На днях участвовал в круглом столе, организованном BFI, про санкции США/ЕС и др., наложенных на российскую нефть. Главным гостем был Бен Харрис, замминистра финансов, отвечающий за санкции, плюс комментаторы из Харриса - Майкл Гринстоун и Райан Келлог и я как политэкономист и специалист по России
Сонин Константин
Российских спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх на особых условиях
Азиатские игры
Российских спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх на особых условиях
Азиатские игры проводятся под эгидой ОСА каждые четыре года для спортсменов из стран Азии. Следующие летние Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года
В Мюнхене арестован гражданин Германии по подозрении в шпионаже в пользу России
Германия
В Мюнхене арестован гражданин Германии по подозрении в шпионаже в пользу России
Мужчина по имени Артур Э. был задержан в аэропорту Мюнхена по подозрению в передаче российским властям разведывательных данных, сообщает генеральная прокуратура Германии
В Госдуме предложили называть «спецоперацию» в Украине войной
война в украине
В Госдуме предложили называть «спецоперацию» в Украине войной
Руководству России нужно изменить статус так называемой «специальной военной операции» после решения США и других стран НАТО поставить танки Украине, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет
В Испании задержали 74-летнего пенсионера по делу о посылках в посольство Украины
Полиция в Испании задержала 74-летнего мужчину по подозрению в отправке посылок с взрывчаткой премьер-министру, в Минобороны и посольство Украины
Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2
Германия
Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2
Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2. Речь идет о 14 машинах. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины
«Будем мучать, будем бить, все равно тебе служить»
налоги
«Будем мучать, будем бить, все равно тебе служить»
Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес. Рекордные 600 млрд рублей штрафов и налоговых недоимок начислила предприятиям по всей стране Федеральная налоговая служба за январь–сентябрь прошлого года
Отобрать не дают
Законы РФ
Отобрать не дают
Предложение Вячеслава Володина о конфискации имущества уехавших из России после войны граждан стало поводом для серьезной дискуссии в российской власти. Значительная часть влиятельных чиновников выступила против
В мире
За отправкой посылок с бомбами в Испании может стоять ГРУ
Западные спецслужбы связывают рассылку писем с бомбами в Испании с российской ультраправой группировкой «Русское имперское движение», которыми могли управлять из Главного управления разведки Министерства обороны России
Россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом
Законы РФ
Россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом
Госдума приняла новый закон, устанавливающий штрафы за неправильное хранение навоза. Ранее обратить внимание на эту проблему просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Роман о вымышленном Путине вошел в пятерку самых продаваемых книг Франции в 2022 году
франция
Роман о вымышленном Путине вошел в пятерку самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Роман «Кремлевский волшебник» писателя и журналиста Джулиано да Эмполи занял пятое место среди самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля
Рамштайн
Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля
Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 000 человек, сообщает разведка США. Такое количество убитых и раненых США представили союзникам на саммите на авиабазе Рамштайн в Южной Германии