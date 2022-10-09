Киргизия отменила учения с силами ОДКБ «Нерушимое братство»
Командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство - 2022», которые должны были пройти в Киргизии в октябре, отменены
Командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство - 2022», которые должны были пройти в Киргизии в октябре, отменены. Такое решение приняло Министерство обороны республики, сообщает «АКИpress» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В середине сентября произошло обострение конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня. В результате погибли 59 киргизов, еще 140 получили ранения, с таджикской стороны потери достигли 41 человека. В ОДКБ тогда призывали стороны прекратить бои, подчеркнув, что конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем. 19 сентября Бишкек и Душанбе подписали протокол об установлении мира.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации был подписан 15 мая 1992 года.
Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
В середине сентября МИД Казахстана опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о намерении страны выйти из ОДКБ с 1 января 2023 года.
В сентябре Армения решила не посылать воинский контингент на учения ОДКБ на территории Казахстана, которые проходили с 26 сентября по 8 октября. В российском МИДе это решение назвали суверенным правом Еревана. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова указала, что Армения в данном вопросе действует, «исходя из приоритетных задач, стоящих перед ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки».
Незадолго до этого произошло очередное обострение конфликта Армении и Азербайджана. Армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился за помощью в ОДКБ. Организация выступила против силового решения ситуации, в зону боевых действий направилась мониторинговая миссия организации. 29 сентября она представила предложения по урегулированию ситуации Минобороны Армении.
В Ереване после призыва ОДКБ о мирном разрешении ситуации прошли митинги в поддержку выхода Армении из организации. Организаторами протестов выступили оппозиционные партии «Национальный демократический полюс» и Европейская партия.
Лидер оппозиционного альянса «Армения», который занимает почти треть мест в парламенте, Роберт Кочарян призвал «переоценить архитектуру безопасности» и «трезво оценить, какие государства могут повлиять на Азербайджан». «Следует оценить, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились», — заявил он.
После эскалации конфликта переговоры по урегулированию ситуации активизировались. Стороны заявляли о готовности к подписанию мирного договора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после трехсторонней встречи с Пашиняном и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале октября говорил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к концу этого года. Стороны должны договориться о делимитации границ — после распада СССР это не было сделано окончательно, из-за чего и происходят стычки.