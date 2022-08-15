Иранский автопром нацелился на российский рынок
Концерн Iran Khodro представил последнюю модель кроссовера Rira на своем заводе к западу от Тегерана, где гендиректор Мехди Хатиби объявил об амбициях производителя в отношении российского рынка
Ведущий автопроизводитель Ирана планирует уделить особое внимание экспорту в Россию, которую покидают западные компании.
Концерн Iran Khodro представил последнюю модель кроссовера Rira на своем заводе к западу от Тегерана, где гендиректор Мехди Хатиби объявил об амбициях производителя в отношении российского рынка.
Iran Khodro unveiled the latest model of its crossover Rira vehicle at its factory west of Tehran, where CEO Mehdi Khatibi announced the manufacturer's ambitions for the #Russian market. #Car #Auto pic.twitter.com/UQXUo8CAWJ
— Hossein Ghazanfari (@TehranDC) August 14, 2022
Первые партии продукции иранского автопрома, как ожидается, поступят в Россию уже в этом году.
Киануш Пурмоджиб, вице-президент Iran Khodro: «С точки зрения возможностей, качества и стиля мы считаем, что можем в полной мере конкурировать на наших целевых рынках, в особенности это касается России, Азербайджана, Омана и Ирака. Вы лучше меня знаете, что объем рынка России больше, чем у всех наших соседних стран вместе взятых».
Находясь под жесткими санкциями, Иран и Россия решили расширить сотрудничество в ключевых областях, чтобы поддержать свою экономику.
Во время визита в Тегеран в июле президент России Владимир Путин отметил «рекордные цифры с точки зрения роста товарооборота» между двумя странами.