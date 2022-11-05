Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине, пишет издание The Moscow Times.
«Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны. Утверждения о ракетах — полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, правда: мы передали России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до начала войны в Украине», — сказал он.
В то же время Абдоллахиан отрицает отправку дронов после 24 февраля. По словам министра, Тегеран ждет информацию от Киева по поводу их возможного применения для атак по гражданской инфраструктуре. «Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу», — подчеркнул он.
Ранее иранские официальные лица уверяли, что не вооружали Россию после ее вторжения в Украину. Недавно посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал такие обвинения «абсолютно необоснованными» и подтвердил позицию Тегерана о нейтралитете в войне.
В свою очередь украинское военное командование заявляло, что при отражении российских атак им удалось сбить несколько сотен иранских дронов-камикадзе Shahed 136. По сведениям Киева, Россия использует эти беспилотники под названием «Герань-2». О том, что Иран поставляет БПЛА Москве, говорили и страны Запада.
В октябре Евросоюз объявил о введении санкций против иранской компании Shahed Aviation Industries, выпускающей одноименные дроны. Решение объяснили «материальной поддержкой» боевых действий в Украине. В Кремле обвинения в применении иранских беспилотников на войне отвергали.
После массированных ударов России по энергообъектам Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о планах отправить в Киев специалистов, чтобы установить страну происхождения дронов, которые использовались для атаки. В ответ Москва пригрозила пересмотреть отношения с ООН.