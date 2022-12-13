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13.12.2022 14:59

Израиль узнал о планах Ирана ограничить дальность продаваемых России ракет

Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине. В Тегеране опасаются международной негативной реакции

Израиль узнал о планах Ирана ограничить дальность продаваемых России ракет

Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине. В Тегеране опасаются международной негативной реакции, пишет Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных израильских чиновников, которые цитировали данные израильской разведки. 

Собеседники издания отмечают, что международное давление не заставило Тегеран отказаться от отправки ракет в Россию, поставки планируются в ближайшее время. Однако, чтобы смягчить международные последствия, Иран планирует предоставить России только ракеты «Фатех-110» дальностью менее 300 километров. 

Иран первоначально рассматривал возможность поставки в Россию и ракет «Золфагар» дальностью 700 километров, но теперь отказался от таких планов, говорят источники Axios. 

Как отмечает издание, поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН № 2231, что приведет к возвращению санкций ООН против Ирана. В соответствии с этой резолюцией, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, Ирану запрещается торговать баллистическими ракетами и беспилотниками дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.

В Израиле также опасаются, что Россия предоставит Ирану двигатели для ракет большой дальности, а также даст Тегерану больше свободы действий в Сирии, в том числе для нападения на израильские и американские войска.

В октябре The Washington Post сообщила, что Тегеран согласился тайно передать России баллистические ракеты малой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

В начале декабря в Белом доме сообщили, что отношения России и Ирана превратились в полноценное оборонное партнерство. По данным Вашингтона, Иран поставляет России дроны-камикадзе в обмен на современное военное оборудование, в том числе вертолеты и системы ПВО, а также, возможно, истребители Су-35. Страны также могут запустить совместное производство беспилотников, говорил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби

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