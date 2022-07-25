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25 июля 2022, 15:52

Китайский мегапроект перестал инвестировать в Россию

Китайские власти неоднократно критиковали западные санкции в отношении России, настаивая, что этот метод давления на Россию не работает. Однако сами китайские компании не стремятся помогать России

Китайский мегапроект перестал инвестировать в Россию

Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках торгового мегапроекта «Один пояс — один путь» упали до нуля впервые за почти десять лет. Об этом свидетельствуют данные отчета Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань, пишет Financial Times со ссылкой на отчет и на директора института Кристофа Недопил Вана.

Директор заверил, что отношения между Пекином и Москвой носят стратегический характер, а сокращение инвестиций в проекты в рамках глобальной торговой инициативы Ван назвал «временными». Сокращение инвестиций до нуля произошло впервые с 2013 года, в 2021 году в рамках мегапроекта «Один пояс — один путь» Китай проинвестировал в Россию около $2 млрд.

Китайские власти неоднократно критиковали западные санкции в отношении России, настаивая, что этот метод давления на Россию не работает. Однако сами китайские компании не стремятся помогать России и нарушать санкционные режимы, опасаясь вторичных санкций за работу с Москвой. Именно этими опасениями Ван частично объясняет обвал инвестиций в российские проекты в рамках торговой инициативы.

Главным выгодоприобретателем от ситуации стала Саудовская Аравия, в которую китайские компании значительно нарастили свои вложения. Объем инвестиций в совместные проекты в рамках инициативы достиг рекордных $5,5 млрд. В прошлом году лидером китайских инвестиций в рамках мегапроекта был Ирак — $10,5 млрд вложений. При этом совокупные вложения в торговую инициативу сокращаются: в 2021 году китайские компании инвестировали $29,6 млрд против ожидаемых $28,4 млрд по итогам 2022 года.

«Один пояс — один путь» — масштабный торговый мегапроект, который лоббировал лично лидер КНР Си Цзиньпин. Инициатива направлена на расширение действовавших и создание новых торговых путей, которые бы связывали Китай со всем остальным миром. Цель проекта — охватить в общей сложности рынки объемом в 4,4 млрд человек из Центральной Азии, Европы и Африки. Совокупные инвестиции в проект с начала реализации инициативы оцениваются в $932 млрд.

С момента вторжения России в Украину отношения между Китаем и Россией находятся в неоднозначной плоскости. Публично Китай отказывается поддерживать действия России на Украине, однако выступает и против санкционного давления. Однако никакой экономической поддержки Китай России не оказывает, опасаясь санкционного давления уже на свои компании. В тех же отраслях, где санкции китайским компаниям почти не угрожают, они пытаются извлечь для себя максимальную выгоду.

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