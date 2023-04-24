Китай отказался от скандального заявления о статусе Крыма
Власти Китая пошли на попятную после дипломатического скандала, который спровоцировал посол КНР во Франции Лю Шайе, заявивший, что республики бывшего СССР не имеют «эффективного» суверенитета, а Крым «с самого начала» принадлежал России
Власти Китая пошли на попятную после дипломатического скандала, который спровоцировал посол КНР во Франции Лю Шайе, заявивший, что республики бывшего СССР не имеют «эффективного» суверенитета, а Крым «с самого начала» принадлежал России, пишет издание «The Moscow Times».
Официальная позиция Пекина по статусу полуострова, который в 2014 году был аннексирован Россией, не претерпела изменений, заявил в понедельник китайский МИД.
Китай уважает суверенный статус всех республик бывшего СССР, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает Bloomberg, посольство КНР во Франции удалило расшифровку интервью Лю Шайе из своего аккаунта в мессенджере WeChat, а также не стало публиковать ее на официальном сайте.
Текст, появившийся утром в понедельник, к полудню по пекинскому времени исчез, а оставшиеся ссылки гласят, что его «удалил автор».
Заявления, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «неприемлемыми», МИД Франции — «тревожными», а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — «абсурдными», Лю Шайе сделал в ходе интервью французскому телеканалу LCI.
«По международному праву эти страны бывшего СССР не имеют, так сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», — сказал он.
Комментируя слова ведущего, что Крым — это территория Украины, китайский посол отметил, что полуостров изначально был российским, пока Никита Хрущев не передал его Украине.
«Это зависит от восприятия проблемы. Есть история: Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР», — сказал Лю Шайе.