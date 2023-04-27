США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению
США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях, если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем
США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем. Об этом в заявила посол США в РФ Линн Трейси.
«США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ. Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ», — уточнила она.
В конце марта США проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках ДСНВ. При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеется убедить Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в этом двустороннем договоре. Ранее Россия и США каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики) и разбивку количества стратегических средств доставки и боеголовок, развернутых на каждой учтенной в рамках договора базе.
Вместе с тем США пока по-прежнему продолжают уведомлять Россию о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса, как того требует договор.
«США рассматривают контроль над ядерными вооружениями как непременное средство поддержания международной безопасности. Его значение становится особенно велико в периоды напряженности, когда наибольшую важность приобретают ясность и сдерживание. Именно поэтому несоблюдение Россией обязательств по ДСНВ является прискорбным и безответственным», — заявила Линн Трейси. В то же время она подчеркнула, что «объявленная российским правительством так называемая приостановка ДСНВ не заставит США отказаться от полной поддержки Украины».