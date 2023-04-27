Меню
Америка
RU / EN
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Америка
27.04.2023 21:18

США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению

США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях, если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем

США могут принять дополнительные контрмеры в рамках ДСНВ, если Россия не вернется к его исполнению

США рассматривают возможность принятия дополнительных ответных мер по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если Россия не пересмотрит свое решение о приостановке участия в нем. Об этом в заявила посол США в РФ Линн Трейси.

«США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ. Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ», — уточнила она.

В конце марта США проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках ДСНВ. При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеется убедить Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в этом двустороннем договоре. Ранее Россия и США каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики) и разбивку количества стратегических средств доставки и боеголовок, развернутых на каждой учтенной в рамках договора базе.

Вместе с тем США пока по-прежнему продолжают уведомлять Россию о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса, как того требует договор.

«США рассматривают контроль над ядерными вооружениями как непременное средство поддержания международной безопасности. Его значение становится особенно велико в периоды напряженности, когда наибольшую важность приобретают ясность и сдерживание. Именно поэтому несоблюдение Россией обязательств по ДСНВ является прискорбным и безответственным», — заявила Линн Трейси. В то же время она подчеркнула, что «объявленная российским правительством так называемая приостановка ДСНВ не заставит США отказаться от полной поддержки Украины».

Материалы по теме
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
Генпрокурор США сообщил об использовании полномочий по передаче российских активов Украине
США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста», «Мегафона» и «дочек» «Росатома»
Сейчас на главной
Лозунги вместо имен и «подвигов»
война в украине
Лозунги вместо имен и «подвигов»
Для официальных сообщений о погибших в Украине характерна крайняя скудость информации о них и практически полное отсутствие какой-либо «человеческой истории». Так, в Дагестане о потерях чаще всего сообщают спустя значительное время – в связи с вручением наград родственникам или открытием мемориальной доски
Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецсудно России находилось возле места взрыва «Северного потока»
Российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом «Северный поток» за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года
Московские аэропорты подверглись налету дронов
дроны
Московские аэропорты подверглись налету дронов
Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов был замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьево,
Авторская колонка
Человек для окопа
Проблемы, которые порождает репрессивное по сути своей законодательство, являются не сиюминутными и даже не среднесрочными, а долгосрочными. Гигантского размера мины закладываются под само будущее страны
Колесников Андрей
На представительства России за рубежом совершили 16-е нападение с начала войны. На этот раз на Кипре
В столице Кипра Никосии загорелся «Русский дом» — культурный центр Россотрудничества после того, как в него, вероятно, бросили «коктейли Молотова», сказала ТАСС. Это уже как минимум 16-е нападение на российские представительства за рубежом с начала войны
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
США
В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой говорится, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года
Ядерный кольт
ядерное оружие
Ядерный кольт
Известную фразу «Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными» нередко повторяют, имея в виду не знаменитый револьвер, а ядерное оружие. Обладание ядерным оружием позволяет нивелировать превосходство противника в конвенциональных вооруженных силах, подобно тому как кольт 45-го калибра позволил слабым успешно противостоять сильным
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
ЕС
Молдавия планирует добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году
Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в Wimbledon
В 2022 году россиянам и белорусам не разрешили участвовать в Wimbledon. В ответ международные ассоциации ATP и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очко
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Челябинск
В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Администрация Челябинской области опубликовала распоряжение об организации смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в Челябинске. Согласно документу, конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая
Правые против правых
Сельхоз продукция
Правые против правых
Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Европу стал крупнейшим кризисом украинской политики ЕС за 13 месяцев войны. США и ЕС не только поставляют Украине оружие, но и тратят значительные средства на поддержку ее экономики, разрушенной войной и блокадой торговых путей через Черное море
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Южная Корея
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Список продукции, на поставки которой в РФ и Беларусь требуется специальное разрешение, вырос с 57 до 798 позиций, сообщает корейское информагентство Ренхап. Это ответ Сеула на продолжающееся российское вторжение в Украину
Казахстан отменил военный парад ко Дню Победы для экономии средств
Министерство обороны Казахстана 24 апреля объявило, что военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая), не будет проводиться в связи с экономией средств
Китай отказался от скандального заявления о статусе Крыма
Китай
Китай отказался от скандального заявления о статусе Крыма
Власти Китая пошли на попятную после дипломатического скандала, который спровоцировал посол КНР во Франции Лю Шайе, заявивший, что республики бывшего СССР не имеют «эффективного» суверенитета, а Крым «с самого начала» принадлежал России
Литва впервые полностью отключилась от российской электросети
литва
Литва впервые полностью отключилась от российской электросети
В течение 10 часов электросистема Литвы впервые работала полностью автономно, страна получала электричество от местных электростанций, а также из Швеции и Польши. Жители Литвы не заметили проведения эксперимента
Непредсказуемый бюджет
бюджет россии
Непредсказуемый бюджет
С начала открытого вторжения России в Украину российскому федеральному бюджету уделяется гораздо больше внимания, чем раньше. И не зря: бюджет может многое рассказать о финансовом здоровье и устойчивости путинского режима
«Энергоатом» заключил с компанией США соглашение о строительстве 20 атомных энергоблоков в Украине
«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160
Украина упростила механизм отправки раненых военных на лечение за границу
война в украине
Украина упростила механизм отправки раненых военных на лечение за границу
Теперь медучреждения, в которых военные находятся на лечении и/или реабилитации, могут самостоятельно определять необходимость лечения в другой стране. Раньше для этого нужно было проводить консилиум