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26.04.2023 12:38

В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой говорится, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года

В Палату представителей США внесли резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой говорится, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на автора инициативы, члена Палаты представителей Джо Уилсона.

Согласно документу, Россия также должна будет выплатить репарации, а российские власти ответить в суде за военные преступления, пишет издание. Кроме того, инициатива предполагает поддержку Украины во вступлении в НАТО.

«Мы не должны повторять ошибку 1 сентября 1939 года, [когда нацистская Германия вторглась в Польшу]», — сказал Уилсон, комментируя инициативу.

Если комитет одобрит резолюцию, Палата представителей рассмотрит ее в полном составе.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал резолюцию, отметив, что полумеры в этом вопросе приведут к «краху международного права» и «упадку западного мира».

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