Меню
Америка
RU / SE
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Америка
16.10.2022 23:49

Ответные меры США не будут зависеть от масштаба ядерного удара со стороны России

Помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба самого удара

Ответные меры США не будут зависеть от масштаба ядерного удара со стороны России

Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба самого удара. Об этом заявил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова передает ТАСС.

По словам политика, для американских властей не имеет значение, будет ли ядерное оружие применено в тактическом или более крупном масштабе. «Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — высказался он в эфире телеканала CNN.

Салливан добавил, что США проводят работу с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами, в числе которых Китай и Индию, чтобы убедить российскую сторону отказаться от идеи применения ядерного оружия в данном конфликте.

Ранее в США заявили о намерении сократить риски развязывания ядерной войны.

Материалы по теме
Из-за санкций Россия не может производить и обслуживать вооружение для войны в Украине
США требуют от ЕС большей финансовой поддержки Украины
США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года
Сейчас на главной
«Это наше мясо. Че хотим то и делаем»
мобилизация
«Это наше мясо. Че хотим то и делаем»
45-летний Алексей Сачков из Москвы окончил медицинский колледж — на медбрата он решил переучиться после того, как пришлось оставить работу пожарного. Он попытался устроиться в военный госпиталь имени Бурденко, но ему предложили сначала — набраться опыта, ухаживая за ранеными солдатами
Общество
Мать внебрачных детей Шойгу через суд пытается вернуть себе вид на жительство в Европе
Предполагаемая мать внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу Елена Каминскас требует через суд вернуть ей отозванный у неё этим летом вид на жительство в Литве
Из-за санкций Россия не может производить и обслуживать вооружение для войны в Украине
США
Из-за санкций Россия не может производить и обслуживать вооружение для войны в Украине
Россия больше не может производить и обслуживать вооружение, критически важное для войны в Украине. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо
Гергей Карачонь: «Дешевый российский газ - это огромная афера, а правительство Венгрии ведет страну к проигрышу»
Венгрия
Гергей Карачонь: «Дешевый российский газ - это огромная афера, а правительство Венгрии ведет страну к проигрышу»
По словам мэра Будапешта, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги
Происшествия
В воинской части в Белгородской области неизвестные открыли стрельбу, есть погибшие и раненные
По одной из версий обстрелять мобилизованных могли украинские диверсионно-разведывательные группы. По другой - в части произошел конфликт на религиозной почве
Президент Таджикистана упрекнул Россию в неуважении к странам Центральной Азии
саммит
Президент Таджикистана упрекнул Россию в неуважении к странам Центральной Азии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления на саммите «Россия - Центральная Азия» в Астане призвал президента РФ Владимира Путина относиться к странам Центральной Азии с уважением
США требуют от ЕС большей финансовой поддержки Украины
США
США требуют от ЕС большей финансовой поддержки Украины
Американские официальные лица настаивают на увеличении объемов финансовой помощи для Украины со стороны Евросоюза, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники
В Норвегии арестовывали двух россиян с дронами в багаже
норвегия
В Норвегии арестовывали двух россиян с дронами в багаже
В норвежском аэропорту Тромсё был задержан гражданин России — 51-летний мужчина, который, по версии местных правоохранительных органов, делал в аэропорту снимки с помощью дрона
МИД Литвы предложил помочь Украине с оплатой Starlink
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что спутниковая сеть Starlink для Украины слишком важна, чтобы ею управляло «одно частное лицо». Он предложил союзникам Украины помочь стране найти средства для оплаты сетевых услуг
Россияне впервые запросили убежище в Швейцарии для уклонения от мобилизации
мобилизация
Россияне впервые запросили убежище в Швейцарии для уклонения от мобилизации
Впервые после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября россияне подали заявки о предоставлении убежища в Швейцарии. Избежать мобилизации таким способом пытаются двое москвичей
Очередное слушание по делу о выселении семьи Шестуна привело к дискуссии о нормах Конституции РФ
александр шестун
Очередное слушание по делу о выселении семьи Шестуна привело к дискуссии о нормах Конституции РФ
В пятницу, в Серпуховском городском суде состоялось очередное заседание по делу о выселении супруги Александра Шестуна Юлии  их детей и его пожилой матери
Контент «военкоров» проверят на предмет «фейков» и «дискредитации» армии
пропаганда
Контент «военкоров» проверят на предмет «фейков» и «дискредитации» армии
Российские правоохранительные органы начали проверять контент телеграм-каналов, пишущих о войне России в Украине, на предмет «дискредитации» российской армии, фейков о ней и другого запрещенного контента
Французскую компанию обвинили в соучастии в военных преступлениях в Украине
франция
Французскую компанию обвинили в соучастии в военных преступлениях в Украине
Энергетическому гиганту TotalEnergies грозит суд за соучастие в военных преступлениях России в Украине за возможную помощь в заправке российских самолетов, сбрасывающих бомбы на украинские мирные города
Мобилизация идет с перегибами
мобилизация
Мобилизация идет с перегибами
Андрей Клишас написал в Telegram, что «облавы» на россиян, якобы уклоняющихся от мобилизации, незаконны. Он пояснил, что «вылавливать» людей на улице и разбираться, попадают ли они под мобилизацию, уже в самом военкомате нельзя, поскольку повестки вручаются адресно и конкретным лицам
Депутат Госдумы предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных на фронте
мобилизация
Депутат Госдумы предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных на фронте
Депутат Госдумы («Единая Россия») и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в посте во «ВКонтакте» осудил поспешную отправку военнослужащих на фронт
В мире
ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима в России террористическим
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия признается страной с террористическим режимом, а ее членство в Совете безопасности ООН — незаконным
«Как мясо - в штурмовую группу»
война в украине
«Как мясо - в штурмовую группу»
В четверг власти России впервые сообщили о гибели на фронте тех, кто был мобилизован и тут же отправлен воевать в Украину. Военный комиссариат Челябинской области подтвердил гибель пяти жителей Южного Урала
Счетная палата предупредила о риске сокращения пенсионных прав у части россиян
пенсии
Счетная палата предупредила о риске сокращения пенсионных прав у части россиян
Россия перешла на балльную систему начисления пенсий в 2015 году. Согласно ей, каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах