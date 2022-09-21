Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против 200 «агентов Путина»
Палата представителей США поддержала внесенный законопроект, призывающий администрацию Джо Байдена ввести санкции против почти россиян, причастных к поддержке Владимира Путина и войны в Украине
Палата представителей США во вторник поддержала внесенный группой законодателей из Демократической и Республиканской партий законопроект, призывающий администрацию Джо Байдена ввести санкции против почти 200 россиян, причастных к поддержке Владимира Путина и войны в Украине. Об этом заявил один из авторов законопроекта – конгрессмен-демократ Том Малиновский.
Законопроект о коррупционных действиях предусматривает введение ограничений в отношении граждан России, причастных к поддержке путинского режима. Их список подготовил Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет заключенный российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
В списке числятся помощник президента РФ Юрий Ушаков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, а также российские министры.
В перечне также есть генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и глава «Почты России» Максим Акимов, а также ректоры ведущих российских вузов, включая МГУ и СПбГУ, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев.
Среди деятелей культуры в списке фигурируют Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Олег Газманов, Николай Басков и Филипп Киркоров.
В случае принятия законопроекта, администрация Байдена должна проанализировать, включены ли упомянутые лица в санкционный перечень, и если нет – либо сделать это, либо объяснить Конгрессу, почему такой шаг не может быть принят.
«Этим законопроектом мы посылаем четкий двухпартийный сигнал, что Конгресс поддерживает украинский народ и тех смелых россиян, которые просили нас принять меры против тех, кто позволяет Путину совершать коррупционные действия», – прокомментировал Малиновский.
Законопроект поддержали такие организации, как Transparency International US, Freedom House, Free Russia Foundation, Razom for Ukraine, Украинский конгрессный комитет и Форум свободы Беларуси.
Теперь документ должен поддержать Сенат и подписать президент США.