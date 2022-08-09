США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
Вашингтон направил «некоторое количество» ракет AGM-88 для украинских самолетов, сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль
В Пентагоне сообщили о передаче Украине высокоскоростных ракет AGM-88 (HARM) для уничтожения российских зенитных радиолокационных систем вроде С-400, пишет CNN.
Телеканал уточняет, что это первый случай, когда американцы официально признали отправку Киеву снарядов, транспортировка которых не афишировалась.
Вашингтон направил «некоторое количество» ракет AGM-88 для украинских самолетов, сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. При этом он не уточнил их точное число и когда была поставка. По его словам, это вооружение стало частью недавних пакетов военной помощи Киеву.
«Мы делаем многое, чтобы в краткосрочной перспективе имеющиеся у Украины военно-воздушные силы оставались в воздухе и были более боеспособными», — добавил Каль.
Ракеты HARM производства Raytheon — это одни из самых дальнобойных видов американского оружия в наличии у украинцев. Их дальность действия — более 48 километров. Снаряды также можно использовать против российских противобатарейных радаров, применяемых для наведения на украинскую артиллерию.
О применении Украиной ракет AGM-88 стало известно 7 августа, когда в зоне боевых действий были найдены их обломки.
8 августа сообщалось, что США направят Киеву еще 4,5 млрд долларов финансовой помощи и вооружения на 1 млрд, в том числе дополнительные боеприпасы для реактивных установок HIMARS, тысячу Javelin и сотни противотанковых систем AT4.