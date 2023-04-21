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Украина
21.04.2023 14:05

Установлена личность российского подполковника, по приказу которого в Балаклее задержали и пытали более 200 людей

Военным комендантом украинского города Балаклея во время оккупации армией РФ был 46-летний подполковник военной полиции Министерства обороны России Валерий Буслов

Установлена личность российского подполковника, по приказу которого в Балаклее задержали и пытали более 200 людей

Военным комендантом украинского города Балаклея во время оккупации армией РФ был 46-летний подполковник военной полиции Министерства обороны России Валерий Буслов, пишет издание The Insider со ссылкой на Reuters. По его приказам незаконно задержали более 200 гражданских.

В октябре 2022 года Reuters провел расследование, в ходе которого узнал, что местные знали военного коменданта города исключительно по его позывному «Гранит». Теперь же удалось выяснить его личность, которую подтвердили как в СБУ, так и два коллеги Буслова, один из которых работал с ним в Балаклее.

Reuters также продемонстрировал фотографию Буслова местному бизнесмену Руслану Волобуеву, и тот опознал бывшего военного коменданта города. Во время оккупации населенного пункта Волобуева задержали представители оккупационной администрации, после чего допрашивали и избивали. В определенный момент в комнату, где это происходило, зашел человек и поздоровался с теми, кто производил допрос. Именно его Волобуев опознал на фото.

Согласно документам, которые были найдены в российском штабе, расположенном на окраинах Балаклеи, в городе находилось подразделение российских войск из Калининградской области. В одном из документов в качестве военного коменданта населенного пункта значился Валерий Сергеевич Буслов.

Reuters удалось дозвониться калининградцу с такими же фамилией, именем и отчеством. Тот признал, что действительно является военным комендантом. При этом он отрицал, что был в Балаклее и отзывался на позывной «Гранит». На вопрос о том, как его ФИО оказались в документах из украинского города, он ответил, что для него «это ничего не значит».

Агентство не может подтвердить напрямую, что сам Буслов принимал участие в пытках гражданских. Однако Reuters приводит свидетельство жителя Балаклеи по имени Александр, который рассказывал, что в дом, где квартировался «Гранит», заводили людей в наручниках и с мешками на головах. По словам Александра, его брат также был арестован оккупантами и до сих пор его местонахождение не удается установить.

В ответ на запрос Reuters в СБУ сообщили, что Буслов подписывал множество приказов и инструкций, позволявших российским военным и членам незаконных военных формирований проводить допросы гражданских.

Российская армия вошла в Балаклею, город в Харьковской области, в начале марта 2022 года и была выбита из него ВСУ в сентябре.

До этого Human Rights Watch опубликовала новые свидетельства о пытках гражданских в ранее оккупированном россиянами Херсоне. Причиной для задержания могло быть подозрение в волонтерской деятельности, выражение поддержки ВСУ, а также участие в боях на Донбассе в 2014 году.

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