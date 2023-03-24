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Украина
24.03.2023 13:53

Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых пленных

Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых пленных. Отмечается, что переданы были все захваченные с начала военного конфликта российские военнослужащие, кто подлежал транспортировке. Точное число переданных не сообщается. Российская сторона пока не подтверждала и не комментировала возвращение раненых военнослужащих.

«В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право»,— говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. В следующем сообщении приведены фотографии мужчин в бинтах на носилках.

В штабе отметили, что надеются на аналогичный шаг со стороны России и призывают международное сообщество «усиливать давление» на Москву.

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