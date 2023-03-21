Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Украину
Агентство Kyodo уточняет, что премьер-министр планирует продемонстрировать приверженность Японии поддержке Украины в преддверии саммита G-7, который пройдет в Хиросиме в мае
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев. Японский телеканал NHK распространил кадры с железнодорожного вокзала, на которых главу японского правительства встречала, в частности, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда.
Официально о визите Фумио Кисиды в Украину ранее не сообщалось. По данным телеканала, господин Кисида получил приглашение посетить Украину от президента страны Владимира Зеленского во время телефонного разговора в январе. Ожидается, что 21 марта, украинский президент и японский премьер проведут встречу, на которой обсудят помощь Украине в восстановлении инфраструктуры.
Агентство Kyodo уточняет, что премьер-министр планирует продемонстрировать приверженность Японии поддержке Украины в преддверии саммита G-7, который пройдет в Хиросиме в мае.
Это первый визит господина Кисиды в Украину с начала российской военной операции. Глава японского правительства оставался последним из лидеров стран-участниц G7, кто не совершал такую поездку. Он проходит на фоне визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.