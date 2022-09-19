Пашинян на переговорах с Пелоси выразил надежду на помощь США в конфликте с Баку
В ходе брифинга госпожа Пелоси назвала ситуацию на армянско-азербайджанской границе нападением на суверенитет Армении. Премьер-министр Армении поприветствовал такие формулировки госпожи Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поговорила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщила пресс-служба посольства США в Ереване, они обсудили вопросы стабильности, а также отношения Армении и США. Господин Пашинян заявил, что его страна рассчитывает на поддержку США на фоне конфликта с Азербайджаном.
«Спикер палаты представителей США и делегация конгрессменов на встрече с премьер-министром Армении обсудили армяно-американское взаимодействие и другие приоритетные вопросы. В частности, обсуждена наша общая приверженность продвижению демократии и мира и стабильности в регионе»,— говорится в сообщении американского посольства.
В ходе брифинга госпожа Пелоси назвала ситуацию на армянско-азербайджанской границе нападением на суверенитет Армении. Премьер-министр Армении поприветствовал такие формулировки госпожи Пелоси. «Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас»,— сказал он (цитата по Sputnik Армения).
«И в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», — заявил премьер. По словам Никола Пашиняна, в ответ на поддержку США Ереван будет придерживаться «повестки демократических реформ», хотя «это не такой легкий путь».
Госпожа Пелоси прибыла в Ереван 17 сентября, чтобы в том числе обсудить нужды Армении в оборонном секторе. По сообщению армянских СМИ, 18 сентября она также встретится с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
Во время визита Пелоси в Ереване прошли акции с требованием выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности. Ранее в ОДКБ отказались отправить в Армению своих миротворцев.