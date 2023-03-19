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Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
Украина
19.03.2023 15:13

В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения

Несколько месяцев назад многие эксперты и украинское правительство ожидали возобновления широкомасштабного российского наступления, в том числе на Киев и Харьков

В феврале 2023 года ежедневно погибало около 200 российских солдат и более 600 получали ранения

Несколько месяцев назад многие эксперты и украинское правительство ожидали возобновления широкомасштабного российского наступления, в том числе на Киев и Харьков. Однако, этого не произошло. То, что мы видимо на фронте сегодня и есть максимум, на который способна российская армия, уверен высокопоставленный чиновник НАТО. Об этом он заявил в интервью BILD и другим международным изданиям.

«Это весеннее наступление России. Именно так оно и выглядит. И больше ничего», — сказал чиновник о нынешних, по большей части тщетных усилиях российской армии на востоке Украины.

Причинами провала весеннего наступления РФ чиновник назвал отсутствие политической воли для масштабной отправки российских солдат в Украину и осознание неполноценности российского военного снаряжения, а также нехватку боеприпасов и опасения потерять большое количество самолётов в Украине.

«Россия уже потеряла 130 самолётов в Украине, есть экипажи ещё для 1500 самолетов, но они не задействованы», — говорит представитель НАТО. Украинская противовоздушная оборона усиливается с каждым месяцем, что делает воздушные атаки всё менее возможными.

Представитель НАТО также отметил, что использование гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и перепрограммированных зенитно-ракетных комплексов С-300 для ударов по украинским электростанциям — это признак не силы, а нехватки боеприпасов, действительно предназначенных для таких целей.

Чиновник также сообщил о чрезвычайно высоком числе убитых и раненых среди россиян: если в июле прошлого года число убитых и раненых российских солдат и наёмников составляло в среднем 173 человека в день, то в феврале этого года в день погибало и получало ранения примерно 824 российских солдата и наёмника (около 200 убитых и более 600 раненых ежедневно). «Эти цифры во много раз превышают украинские потери», — отметил он.

В целом, всю войну России и Украины нужно понимать под девизом «количество против качества», заявил представитель НАТО. Россия использовала плохо обученных людей в большом количестве, а также чрезвычайно большое число неуправляемых боеприпасов. Украина, с другой стороны, использует малочисленных, хорошо обученных солдат, а также западное высокоточное оружие.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, чиновник сказал, что ожидает не только украинского контрнаступления в течение ближайших шести месяцев, но и окончания войны в этом году

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