Президент США Джо Байден приехал в Киев
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из «главных» западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц
Президент США Джо Байден приехал в понедельник в Киев. О его визите в столицу Украины не сообщалось заранее.
Телеграм-канал «Украина сейчас» опубликовал видео, на котором Байден в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского под звуки сирен воздушной тревоги посещают мемориал памяти защитников Украины.
Вскоре после публикации видео приезд Байдена подтвердил Зеленский. «Джозеф Байден, приветствую вас в Киеве! Ваш визит - очень важное проявление поддержки для всех украинцев» - написал Зеленский в телеграме. Зеленский также заявил, что обсудил с президентом США вопрос поставки Украине дальнобойных вооружений.
На сайте Белого дома опубликовано заявление от имени президента США. «В то время когда мир готовиться отметить годовщину жестокого российского вторжения в Украину, я приехал сегодня в Киев для встречи с президентом Зеленским и для того, чтобы вновь подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины» - говорится в сообщении. Там также сказано, что будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, а позднее на этой неделе - о новых санкциях в отношении российской верхушки и компаний. Также подтверждается, что из Украины Байден поедет в Польшу.
Перед переговорами лидеров двух стран Байдена приветствовало военно-политическое руководство Украины - премьер-министр, министр обороны, глава МИД, председатель Верховной рады и другие руководители. Байден перед началом переговоров сказал, что не может быть никаких сомнений в поддержке Украины в войне против России со стороны США.
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из «главных» западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что готовится «сюрприз» накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения. «Мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве», - заявил Мельник.
Ряд пользователей соцсетей, в том числе журналисты и политические комментаторы, предположили, что в Киев с необъяленным визитом может приехать президент США Джо Байден. 21 февраля начинается его визит в Польшу. О планах президента посетить Украину Белый дом не говорил.
Говорили и о том, что приехать может вице-президент Камала Харрис, которая недавно выступала с речью в поддержку Украины на конференции в Мюнхене.