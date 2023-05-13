Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от участия в президентских выборах
Более 60 конгрессменов от Республиканской партии США потребовали президента страны Джо Байдена пройти когнитивный тест
Более 60 конгрессменов от Республиканской партии США потребовали президента страны Джо Байдена пройти когнитивный тест. В ином случае его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке, передает американский телеканал Fox News.
Конгрессмены выразили обеспокоенность «текущим когнитивным состоянием Джо Байдена и его способностью работать на посту президента еще один срок», после того как он объявил о решении переизбираться.
«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности»,— отмечается в обращении конгрессменов-республиканцев, направленном в Белый дом и самому господину Байдену.
«Хотя за время вашего президентства вы прошли два медосмотра: 19 ноября 2021 года и 16 февраля 2023 года, нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, а если и проходили, то эти результаты были скрыты от общественности»,— добавляют авторы письма, уточняя, что, по их мнению, в случае отказа от прохождения когнитивного теста американскому президенту нужно отказаться от участия в следующих выборах.
25 апреля Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в американских президентских выборах 2024 года. Участвовать в выборах господин Байден собирается в качестве кандидата от Демократической партии США. Он попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу», которую он начал на своем посту.
Белый дом США утверждает, что 80-летний господин Байден добивается результатов, несмотря на претензии к его возрасту. При этом в апреле рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена американцами, по данным Gallup, упал до минимума со времени его инаугурации: сейчас президенту США доверяют лишь 37% избирателей.