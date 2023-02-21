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Европа
21.02.2023 21:11

Байден обратился к россиянам и заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России

Байден обратился к россиянам и заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России. При этом, по его словам, Россия должна «заплатить» за свои действия в Украине. Он анонсировал принятие новых санкций против России на текущей неделе.

«США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги», — сказал Джо Байден. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США заявил, что война «никогда не была необходимостью», как говорил президент России Владимир Путин. Джо Байден также заверил, что НАТО никогда не устанет поддерживать Украину, а страны альянса не получится разделить.

Сегодня, 21 февраля, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО разворачивали у границ России «армейские базы, секретные биолаборатории», а также «готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне».

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ говорил, что альянс может отказаться от обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Он объяснил это тем, что Россия, начав военные действия в Украине, признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Согласно этому акту, Россия и НАТО должны соблюдать несколько условий: уважать территориальную целостность других стран, предотвращать конфликты и стремиться к их урегулированию мирным путем.

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