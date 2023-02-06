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Украина
06.02.2023 13:37

Глава Тувы отправит своих представителей в ДНР из-за пыток мобилизованных

Глава Тувы Владислав Ховалыг отправит своих представителей на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за инцидента с пытками мобилизованных сибиряков

Глава Тувы отправит своих представителей в ДНР из-за пыток мобилизованных

Глава Тувы Владислав Ховалыг отправит своих представителей на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за инцидента с пытками мобилизованных сибиряков, пишет издание «Медиазона».

«Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных», — заключил Ховалыг.

Днем ранее было опубликовано видеообращение мобилизованных из Тувы, которые говорили, что после подготовки их отравили на территорию ДНР.

«4 февраля к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас из автоматов, заставляли отжиматься под дулами автоматов, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР», — говорили они.

Кроме того, издание упоминает присланную читателями аудиозапись, на которой упоминается человек по прозвищу Батя — такую же кличку носил человек, упоминавшийся «Российской газетой» как «командир батальона подполковник Вячеслав Губин» из «штурмовых отрядов Народной милиции ДНР». Издание утверждает, что голос на записи похож на тот, что звучал в сюжете РГ.

Человек на записи произносит, обращаясь к мобилизованным тувинцам:

«Товарищ генерал очень слезно просил меня, зная мой характер, когда я сюда к вам поехал: «Бать, пожалуйста, не убивай их. Все они родственники Шойгу. Сейчас ты их замочишь, а мамы и папы начнут наяривать дяде Шойгу».

Кроме того, опубликовано короткое видео, предположительно, запечатлевшее само избиение.

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