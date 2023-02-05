Бывший министр обороны ДНР Гиркин заявил, что нуждается в деньгах
Некогда министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), безуспешно пытающийся вернуться на фронт в Украине, остался без работы и средств к существованию
Некогда министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), безуспешно пытающийся вернуться на фронт в Украине, остался без работы и средств к существованию, пишет издание «The Moscow Times». На материальное положение он пожаловался во время встречи со сторонниками — членами московской ячейки «Комитета 25 января»
«Ни у кого работы для меня нету? Я уже полгода без работы» — признался он, отвечая на вопросы аудитории.
По словам Гиркина, он несколько раз обегал всевозможные инстанции, чтобы поехать воевать в Украину, однако всюду встречал отказ. «Тот же самый „Вагнер“ — там платят хоть что-то… Не то чтобы это был для меня самый главный показатель — это, естественно, последний показатель — но тем не менее», — посетовал бывший командир сепаратистов.
В начале декабря Гиркин сообщил о возвращении в Москву после второй неудачной попытки отправиться добровольцем на украинский фронт. В ДНР он десять суток «пытался осуществлять обязанности начальника штаба батальона», прежде чем выяснил, что состоит в должности и «вообще никак не числится» в войсках.
После этого Гиркин пытался договориться о вступлении в ЧВК «Вагнер», однако после полемики с ее основателем Евгением Пригожиным отказался заключать контракт.
Вернувшись с фронта, Гиркин объявил, что больше не будет «биться лбом о стену», чтобы попасть в войска, и начнет «искать себя на политическом поле».
«Начинать собирать донаты за свои выступления? Ну не хочется, честно сказать, не хочется», — поделился экс-лидер сепаратистов. По его словам, ему предлагают деньги за выступления, но он ни разу их не брал. «Бывало, что я на заказ на сайты писал, но писал четко свою позицию», — подчеркнул он, говоря о работе с рядом «близких ресурсов». Гонорары за статьи, по его словам, он «переводил сразу на Донбасс, то есть, себе в карман не клал».
Также Гиркин не собирается в ближайшее время зарабатывать на мемуарах. «Повторяю в стотысячный раз: я пообещал, что буду писать мемуары через 20 лет. […] Поверьте, мне там сейчас еще даже живы люди и многие кто очень сильно может пострадать от моих мемуаров», — заявил он. По словам экс-министра ДНР, если начать писать мемуары о событиях 2014 года в Украине, придется или «в принципиальных вопросах писать правду», или не публиковать их вообще.
17 ноября Окружной суд Гааги заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году пассажирском «Боинге». Аналогичные заочные приговоры получили еще двое фигурантов дела: Сергей Дубинский (гражданин России — на июль 2014 старший офицер ГРУ армии России в отставке) и Леонид Харченко (гражданин Украины — на июль 2014 командир разведподразделения ГРУ ДНР).
Участвуя в 2017 году в дебатах с политиком Алексеем Навальным, Гиркин утверждал, что живет «на зарплату и военную пенсию». На вопрос, откуда у возглавляемых им сепаратистов почвилось оружие и на чьи деньги был взят Славянск, он ответил: «Оружие взял в Крыму, деньги там же».
«Я ушел с Донбасса, потому что мне были выставлены такие условия. Какие условия, я вам сказать не могу. Как офицер», — отметил экс-глава МО ДНР, пожаловавшись, что не получил денег за «службу».
«Я ничего не получил ни за свое так называемое бегство, ни за службу. Я сейчас живу так же как до Крыма и даже хуже. Живу на зарплату и военную пенсию», — говорил тогда Гиркин.