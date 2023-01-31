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Украина
31.01.2023 17:36

Украина из «двоечника» превратилась в морального авторитета Европы

После завершения холодной войны и присоединения к Совету Европы Украина долгое время получала от Европейского суда по правам человека неудовлетворительные оценки по различным параметрам

Украина из «двоечника» превратилась в морального авторитета Европы

После завершения холодной войны и присоединения к Совету Европы Украина долгое время получала от Европейского суда по правам человека неудовлетворительные оценки по различным параметрам, но сейчас из двоечника превратилась в моральный авторитет Европы.

Об этом в разговоре с «Европейской правдой» заявил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский.

По его словам, ранее Украина принадлежала к числу государств-учениц.

«Был сформирован своеобразный класс из числа стран Восточной Европы, которые присоединились к Совету Европы после завершения холодной войны, которые учились у опытных государств демократии, верховенству права и правам человека», - отметил Гнатовский, добавив, что в этом классе Украина стабильно была «двоечницей». В частности, Украина получала от ЕСПЧ неудовлетворительные оценки по различным показателям, однако определенный прогресс, по его словам, происходил.

Однако он отметил, что Украины довоенной уже не будет, будет принципиально другая Украина.

«Украина уже сейчас из двоечника стала моральным авторитетом Европы, моральным ориентиром, или, так сказать, моральным компасом Европы. Потому что ничего себе двоечник, который за право находиться в классе и за те ценности, которым его учат, готов умирать, готов отдавать свою жизнь, готов идти на любые жертвы для того, чтобы быть действительно европейским государством», - пояснил судья.

В то же время он назвал обманчивой идею о том, что может быть свободное европейское государство без прав человека и без верховенства права.

«Украина имеет права человека как часть своей идентичности. И дело не только во второй главе Конституции, а в том, что все, за что мы боремся, сводится к ценностям, которые защищает ЕСПЧ, которые проповедует Совет Европы. Поэтому менторски с Украиной никто уже разговаривать не имеет права. И не будет, я уверен. Но это не значит, что не будет помощи Украине, чтобы все же построить правильно свою демократию», - подчеркнул судья Гнатовский.

Как сообщалось, в Европейском суде по правам человека зарегистрировано более 10 тысяч жалоб, поданных против Украины. Украина находится на третьем месте по количеству дел в ЕСПЧ.

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