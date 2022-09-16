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Политика
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16 сентября 2022, 18:38

Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека

Россия официально перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы

Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека

Россия официально перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы.

Европейский суд по правам человека уточнил в пятницу, что это произошло в соответствии с резолюцией о прекращении членства РФ в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 г. и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой пленумом суда 22 марта 2022 года.

Суд по-прежнему компетентен рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации в связи с ее действиями или бездействием, при условии, что они были поданы до 16 сентября.

На рассмотрении суда находятся 17 450 жалоб, направленных против Российской Федерации.

Сама же Россия в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.

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