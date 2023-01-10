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Украина
10.01.2023 15:21

Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши

Президент Польши уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан. В 2021 году этот показатель составлял 52%

Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши

Среди иностранных политиков лидерами симпатий для украинцев являются президенты Польши и США - Анджей Дуда и Джо Байден. Об этом свидетельствуют результаты исследования «ИНФО САПИЕНС» по заказу Центра «Новая Европа», материалы кторого представила «Европейская правда».

Президент Польши уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан (для сравнения в 2021 году этот показатель составлял 52%).

Далее следуют президент США Джозеф Байден (79%) и руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (73%).

В целом можно говорить о существенном росте доверия к зарубежным лидерам по сравнению с 2021 годом.

Примечательно, что новый глава британского правительства Риши Сунак занимает четвертую позицию - ему доверяют 64% украинцев.

Путин и Лукашенко - зарубежные лидеры, которым украинцы уже второй год подряд не доверяют больше всего - 97% и 94% респондентов.

Большая часть украинцев не доверяет также Си Цзиньпиню (73%) и Виктору Орбану (69%) - по сравнению с 2021 годом произошел рост недоверия к этим лидерам втрое.

Украинцы также стали меньше доверять Реджепу Тайипу Эрдогану (уровень недоверия вырос на 27 п.п.) и Эммануэлю Макрону (на 14 п.п.).

В 2022 году уровень доверия к зарубежным лидерам зависит от того, какие заявления делают эти лидеры по российско-украинской войне и какую помощь оказывают их страны.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря 2022 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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