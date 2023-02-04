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RE: RUSSIA
04.02.2023 22:40

Устал ли Запад?

Что говорят опросы общественного мнения о готовности американцев и немцев поддержать дальнейшее расширение военной помощи Украине

Устал ли Запад?

Опросы Pew Research Center указывают на некоторое снижение доли сторонников дальнейшего расширения помощи Украине в американском общественном мнении. А в американских медиа появляются рассуждения об усталости общества от войны. При этом в виду массовой мобилизации в России и планов Путина предпринять еще одно масштабное наступление на Киев Украина нуждается в поставках принципиально новых вооружений — танков, систем ПВО и дальнобойных ракет. Однако среди населения двух ключевых стран, от которых зависят эти поставки, — США и Германии — единства по вопросу наращивания военной помощи нет. Тем не менее анализ динамики общественных настроений указывает, что согласие относительно необходимости не допустить реализации планов Кремля остается на Западе достаточно высоким и смещение баланса сил на фронте в пользу России обеспечит общественную поддержку наращиванию военных поставок Украине.

Опросы Pew Research Center (PRC) демонстрируют определенные сдвиги в отношении американцев к вопросу помощи Украине. По данным центра, в январе 2023 года доля американцев, которые считают, что эта помощь чрезмерна, достигла 26% (в сентябре таких было 20%, а в мае — 12%). Доля тех, кто считает, что помощь недостаточна, составляет 20% (в сентябре их было 18%, а в мае — 31%). Стратегия оказания помощи Украине пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов, но водораздел между ними проходит в вопросе о необходимых объемах этой помощи. Опросы показывают, что избыточной помощь считают в первую очередь республиканцы. Среди них в январе 40% придерживались мнения, что помощь уже чрезмерна (хотя еще осенью таких было 32%, а в мае — 17%). Наоборот, давление в пользу расширения помощи обычно исходит от демократов. Но доля сторонников Демократической партии, убежденных, что США предоставляют помощь Украине в недостаточном объеме, стабилизировалась на уровне 20–23%, в то время как в мае этого мнения придерживались 30% опрошенных демократов.

Меняются и представления о том, в какой мере российское вторжение в Украине является экзистенциальной угрозой для США. По данным опросов PRC, в марте республиканцы и демократы примерно в равной степени считали, что вторжение несет серьезную угрозу интересам США (этого мнения придерживались 51% республиканцев и 50% демократов). Но в январе доля республиканцев, согласных с этим утверждением, упала до 29%, а доля демократов, хотя и не так значительно, но тоже сократилась — до 43%. По всей видимости, по итогам развития конфликта американцы видят Россию более слабой страной, чем они воспринимали ее в начале войны, и в результате их отношение к самому конфликту становится более дистанцированным и прагматичным.

Эти сдвиги обозначают отчетливую тенденцию в американском общественном мнении, но на данный момент не являются критическими. В целом, согласно опросу PRC, 43% американцев одобряют политику Байдена в отношении российско-украинского конфликта, не одобряют — 34%. Однако в условиях затяжной войны и ввиду растущих потребностей Украины во все новых вооружениях эта тенденция становится для американской администрации определенным ограничителем.

Впрочем, эксперты корпорации RAND Рафаэль Коэн и Джан Джентиле приводят ряд аргументов, почему мнение об усталости американского общества от войны и возможном изменении подходов американской администрации к вопросу поддержки Украины является скорее мифом, чем реальностью. Во-первых, даже несмотря на предвыборную риторику республиканцев, поддержка Украины остается предметом двухпартийного консенсуса. Конгресс уже несколько раз принимал пакеты помощи Украине двухпартийным большинством, в том числе и последний пакет в размере 45 млрд долларов на прошлой неделе. Во-вторых, пишут эксперты, американцы не любят проигрывать, и только большие потери и значительные расходы могут вынудить их дистанцироваться от конфликта. Три года в Корее, почти девять лет в Ираке и двадцать лет во Вьетнаме и Афганистане стоили США значительно бóльших финансовых издержек и людских потерь, чем потребовалось для оказания помощи Украине до сих пор. Кроме того, американцы не испытывают на себе последствий европейского энергокризиса. Наконец, колебания общественного мнения следуют за текущей повесткой, замечают эксперты, и отсутствие сильных информационных поводов сказывается на уровне вовлеченности респондентов. Но если Россия предпримет какие-то шаги, которые шокируют общество, например использует оружие массового поражения или вновь попытается захватить Киев, то уровень антироссийских эмоций и готовность поддерживать Украину немедленно восстановятся. Этот вывод весьма важен: сделав ставку на войну на истощение, Кремль надеется на усталость международного общественного мнения от нее, и эта усталость проявляет себя, но только в ситуации, когда на российско-украинском фронте наблюдается относительный паритет.

Эксперты Чикагского совета по международным делам (The Chicago Council on Global Affairs) также полагают, что представление о том, кто побеждает в войне, имеет значение для оказания дальнейшей поддержки Киеву. Их ноябрьские опросы показали: 26% американцев считают, что Россия имеет преимущество в конфликте, и столько же отдают предпочтение Украине, прочие же придерживаются мнения, что преимущества нет ни у одной из сторон. Внушительное большинство американцев, по их данным, продолжали на тот момент поддерживать предоставление Украине оружия (65%), экономической помощи (66%) и жесткие санкции против России (75%). Вместе с тем почти половина опрошенных (47%) считали, что Вашингтон должен убедить Киев как можно скорее заключить мир, хотя еще в июле доля сторонников этого мнения составляла 38%.

Таким образом, поддержка Украины и политики помощи ей в американском общественном мнении остается достаточно сильной. Но вопрос во многом заключается в том, насколько американцы готовы поддержать расширение оказываемой помощи, в частности отправку более мощных вооружений, создающую новые риски эскалации конфликта, и дополнительные траты на производство вооружений, поскольку возможности поставок из имеющихся запасов практически исчерпаны. 

Этот же вопрос актуален и в отношении второй ключевой державы западной коалиции — Германии. Согласно опросам ARD-DeutschlandTrend, проведенным в начале января 2023 года, доля немцев, которые считают, что поставки оружия в Украину находятся на недостаточном уровне, возросла по сравнению с ноябрьскими опросными данными на несколько пунктов — до 25%. Напротив, 26% считают, что помощь Киеву уже является чрезмерной, а 41% находят нынешний уровень поддержки нормальным. С одной стороны, это говорит о том, что в Германии до сих пор нет согласия относительно дополнительных поставок оружия Украине. В то же время здесь можно заметить значительное изменение по сравнению с мартом 2022 года. Тогда 67% немцев одобряли осуществлявшиеся поставки легких вооружений в Украину, но относительно поставок тяжелого вооружения положительное мнение высказывали лишь 31% респондентов. В январе 2023 года Германия, после интенсивной публичной дискуссии, в сжатые сроки изменив свои законодательные правила, разрешила поставки Украине танков. И, как видно из данных опроса ARD-DeutschlandTrend, это в целом было воспринято обществом как новая норма.

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