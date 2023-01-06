Украинская армия впервые вошла в топ-15 сильнейших мира
Украинские вооруженные силы поднялись с 22 на 15 место в рейтинге самых сильных армий мира по версии компании GFP. В рейтинге 2023 года Украина обошла армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии
На фоне успехов в войне с Россией и помощи западных стран армия Украины оказалась на 15 месте среди сильнейших мира, пишет издание The Moscow Times.
Украинские вооруженные силы (ВСУ) поднялись с 22 на 15 место в рейтинге самых сильных армий мира по версии компании Global Firepower (GFP). В рейтинге 2023 года Украина обошла армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии.
GFP составляет рейтинг регулярно с 2006 года на основе данных о текущей огневой мощи стран. Всего эксперты учитывают 60 факторов, в том числе численность вооруженных сил и их оснащение, финансовые возможности страны, протяженности ее границ, транспортную связь и другие. При этом эксперты не учитывают в рейтинге наличие ядерного оружия.
Украина поднялась в рейтинге в 2022 году за счет того отпора, который ВСУ смогли дать России, а также благодаря финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, написали эксперты GFP. Этот год может стать для Украины критическим, так как на них может сказаться тяжесть ведения затяжной войны с более крупной соседней державой, добавили эксперты.
Россия, несмотря на явные неудачи в войне с Украиной, осталась на втором месте в рейтинге GFP. При этом эксперты компании отмечают, что война выявила ключевые ограничения военного потенциала России. Хотя Россия обладает явным преимуществом перед Украиной в численности армии и финансовых возможностях, у страны обнаружились проблемы с подготовкой руководства, обучением военнослужащих и их снабжением.
Хотя Россия и сохранила за собой звание второй армии мира, Китая, находящийся на третьем месте, в скором времени может ее обогнать, отмечают эксперты GFP.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За первые месяцы Россия захватила 20% территории Украины, или 125 тысяч квадратных километров, оценивал украинский Forbes. Однако осенью ВСУ провели успешное контрнаступление, в результате которого Россия потеряла контроль над Харьковской областью и сдала Херсон, спустя чуть более месяца после его аннексии.
К концу года ВСУ освободили почти половину захваченных Россией территорий — больше 60 тысяч квадратных километров, следует из подсчетов «Важных историй». По состоянию на 24 ноября Россия контролировала около 65 тысяч квадратных километров Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.