Россияне стали активно спрашивать про «отставку Шойгу» в поисковиках
Сергей Шойгу впервые в истории стал настолько непопулярным политиком и занял третье место в антирейтинге — следом за Владимиром Путиным и Геннадием Зюгановым. В последние два месяца, на фоне провалов на фронте, антирейтинг Шойгу растет большими темпами
Сергей Шойгу впервые в истории оказался в тройке самых непопулярных российских политиков. По антирейтингу он обогнал Навального, а рейтинг доверия к нему с начала войны упал на треть.
В октябре рейтинг недоверия министру обороны России превысил 4%, следует из данных государственного ВЦИОМ, на которые обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». Шойгу впервые в истории стал настолько непопулярным политиком и занял третье место в антирейтинге — следом за Владимиром Путиным и Геннадием Зюгановым. В последние два месяца, на фоне провалов на фронте, антирейтинг Шойгу растет большими темпами.
В начале 2020 года ему не доверяли всего 0,7%. Но после вторжения в Украину антирейтинг Шойгу пошел вверх, в феврале он составлял 1,9%. В августе ему не доверяли 2,4%; в сентябре — уже 3,5%. А в октябре антирейтинг Шойгу достиг исторического рекорда — 4,1%. Такими темпами Шойгу может обогнать даже Путина (5,5%). Алексею Навальному не доверяют всего 1,7%.
Одновременно фамилия Шойгу исчезла из общего рейтинга российских политиков. Еще в июле она присутствовала в списке (тогда министр обороны занимал третью строчку), но в октябре осталась лишь в динамике доверия. И, судя по этим данным, доверие россиян к Шойгу тоже катастрофически падает. В марте его рейтинг составлял 21,1%, но по итогам октября обвалился до 14,6%. В том же месяце другой соцопрос показал, что более половины россиян не доверяют данным Минобороны о потерях.
Долгие годы Шойгу являлся самым популярным российским министром и даже считался преемником Путина. Еще в январе 18% россиян заявили, что хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживали кандидатуру Мишустина, а переизбрание Медведева одобряли лишь 2%.