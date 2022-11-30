«Яндекс» начал удалять с карт разрушенные дома в Мариуполе
«Яндекс.Карты» начали удалять из сервиса дома Мариуполя, которые были разрушены во время осады и штурма города, обратил внимание уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец
«Яндекс.Карты» начали удалять из сервиса дома Мариуполя, которые были разрушены во время осады и штурма города, обратил внимание уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, пишет телеграм-канал Дождь.
«Вот пример того, как российские военные уничтожили дом в Мариуполе по улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google [дом] еще есть, а в Яндексе и в реальности его удалили, он перестал существовать», — написал Лубинец.
Такая же ситуация произошла с домами номер 1 и 3 по улице Солнечной (на скриншотах) — они тоже пропали с карты «Яндекса». Нет на них и многих других домов, предназначенных под снос.
Как пишет Лубинец, российские власти планируют снести более тысячи домов Мариуполя. Он уточнил, что в результате действий российских войск без крыши над головой в городе оказались жильцы более 50 тысяч квартир.
На сайте «минстроя» самопровозглашенной ДНР есть список зданий в Мариуполе, предназначенных под снос. К концу ноября в нем насчитывается 314 строений, большинство которых — многоквартирные жилые дома.
В конце лета сообщалось, что российские строители начали сносить первые жилые дома в Мариуполе, непригодные для жизни и восстановления. Всего, по данным пресс-службы «минстроя» самопровозглашенной ДНР, планировалось снести более 500 многоквартирных домов.