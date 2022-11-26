Материнская компания «Яндекса» хочет разорвать связи с Россией
Материнская Yandex самой известной российской технологической компании «Яндекс» хочет разорвать связи с этой страной, чтобы обезопасить свой новый бизнес от последствий войны в Украине
Материнская Yandex самой известной российской технологической компании «Яндекс» хочет разорвать связи с этой страной, чтобы обезопасить свой новый бизнес от последствий войны в Украине, пишет The New York Times.
Голландская холдинговая компания Yandex перенесет свои новые технологии на рынки за пределами России и продаст свой бизнес в стране, включая популярный интернет-браузер, службу доставки еды и приложения для вызова такси, говорят источники. План компании направлен на то, чтобы оградить себя от внутреннего рынка, и свидетельствует о существенном влиянии западных санкций на некогда преуспевающий технологический сектор России.
Источники говорят, что война в Украине сделала нежизнеспособной разработку новых технологий «Яндекса», таких как беспилотные автомобили и облачные сервисы. Один из информаторов добавил, что такие предприятия, которым нужен доступ к западным рынкам, экспертам и технологиям, потерпят неудачу, если останутся связанными с Россией.
Российская дочерняя компания «Яндекс» продолжит предлагать те же продукты в стране при новых владельцах, сказал второй источник. По словам осведомителей, компания должна получить одобрение Кремля на передачу зарегистрированных в России лицензий на технологии за пределы страны. Ему также нужно будет найти покупателей, скорее всего, в России для своего бизнеса, а общий план реструктуризации должен быть одобрен акционерами «Яндекса».
План «Яндекса» поддерживает Алексей Кудрин – главный государственный аудитор России и давнее доверенное лицо президента РФ Владимира Путина. Ожидалось, что Кудрин встретится с Путиным на этой неделе, чтобы обсудить будущее компании, сказал один из источников, знакомых с этим вопросом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что не располагает информацией о такой встрече.
О плане реструктуризации компании впервые сообщило российское издание The Bell. По его данным, Кудрин в ночь с четверга на пятницу уже решил с Путиным судьбу «Яндекса», они утвердили схему распределения активов. Кудрин перейдет из Счетной палаты в «Яндекс», где возглавит новую структуру, в которую также войдет действующий менеджмент компании.
У российского «Яндекса» также появятся новые акционеры, среди них – структуры Владимира Потанина. Совладельцами компании останутся Роман Абрамович и ВТБ. Кудрин поэтапно получит около 5% акций «Яндекса».
Попытки Запада экономически изолировать Россию после ее вторжения в Украину разорили компанию. Цена акций «Яндекса», торгуемых в Москве, за последний год упала на 62%. Котирующиеся в Нью-Йорке акции компании потеряли в цене более $20 млрд до того, как фондовая биржа Nasdaq приостановила их торги после вторжения России в Украину в феврале. Тысячи из более чем 18 000 сотрудников «Яндекса» покинули Россию после начала войны.
28 апреля российский «Яндекс» договорился о сделке по продаже своих новостных сервисов – «Дзен» и «Новости» – холдингу VK. 1 марта бывший руководитель «Яндекс.Новости» Лев Гершензон назвал ее «ключевым элементом в сокрытии информации о войне» и призвал сотрудников уволиться. В ответ управляющий директор «Яндекса» Тигран Худаверян написал, что приоритет компании – это безопасность ее сотрудников и работа сервисов. «По этим причинам мы не можем залезть на броневик», – сказал Худаверян.
Холдинг VK с недавнего времени находится фактически под государственным контролем: в декабре 2021 года миллиардер Алишер Усманов продал контрольную долю страховой группе «Согаз», которой владеет Юрий Ковальчук. Этого олигарха, давно знакомого с Путиным, называют «генералом дезинформационной войны» и, по сообщениям ряда журналистов, сейчас Ковальчук – единственный, кто имеет прямой доступ и влияние на Путина.
После соглашения новым руководителем VK стал Владимир Кириенко, сын первого замруководителя администрации президента РФ. Вместе с отцом он фигурирует в международных санкционных списках. Компания тоже переживает не лучшие времена: в первом квартале 2022-го ее выручка выросла всего на 9%, это самый маленький показатель за многие годы. В то же время чистый убыток вырос в семь раз, до 7,3 млрд рублей, или около $100 млн по текущему курсу.
Европейский союз ввел санкции против Худаверяна в марте за роль «Яндекса» в продвижении кремлевского нарратива о войне. Его начальник, проживающий в Израиле, основатель компании Аркадий Волож, через несколько месяцев попал под санкции блока. Оба уволились из компании, чтобы позволить ей продолжить работу в Европе.
Волож с состоянием $2,3 млрд занимает 64-е место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году Волож и члены его семьи получили паспорта Мальты по программе «Гражданство в обмен на инвестиции».