Массированный ракетный обстрел Украины обошелся России в $700–900 млн
Россияне запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Основная масса ракет была выпущена с бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области
5 ноября Россия выпустила более 90 ракет на территории Украины. Это один из наиболее массированных обстрелов с начала полномасштабной войны, пешет издание FORBES.ua.
Россияне запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Основная масса ракет была выпущена с бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Остальные ракеты – «Калибр», которые запускали из акватории Черного моря. В общей сложности тревога на территории Украины длилась больше четырех часов.
Четкого распределения по количеству и типам в Воздушных силах не сообщили. По расчетам Forbes, стоимость ракет, выпущенных в ходе атаки 15 октября, – $700–900 млн. Для расчета стоимости Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.
Предыдущий массированный ракетный обстрел всей территории Украины россияне устроили 10 октября. Тогда войска РФ выпустили 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. Их средняя общая стоимость, по подсчетам Forbes, – $400–700 млн.
До этого один из последних массированных обстрелов по большому количеству городов Украины россияне совершили в последние выходные июня. Всего за 25–26 июня со стороны России и Беларуси было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью от $150 до $220 млн, подсчитал тогда Forbes. Стоимость выпущенных тогда только по Киеву ракет составила $50–60 млн.
За первые два месяца войны россияне выпустили по Украине более 1300 ракет, которые, по подсчетам Forbes, стоили $7,5 млрд.
Обстрел Украины 15 ноября – наиболее массированный обстрел энергосистемы страны с начала войны. Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Попадания происходят по всей украинской энергосистеме – как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. В стране введены аварийные отключения.
По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, 15 ноября Россия выпустила по Украине более 90 ракет, 70 ракет сбили ПВО Украины. Но есть повреждения 15 объектов энергетической инфраструктуры.
С 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины, рассказывал в конце октября Галущенко. Нанесен ущерб на миллиарды долларов