Украина перекрыла транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»
После масштабного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры, крупнейшего с начала российского вторжения, Украина уведомила о приостановке прокачки венгерскую МOL
Украина остановила транзит российской нефти в Европу по южной ветке трубопровода «Дружба», качающей сырье в Венгрию, Словакию и Чехию, пишет издание The Moscow Times.
После масштабного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры, крупнейшего с начала российского вторжения, Украина уведомила о приостановке прокачки венгерскую МOL. Ее НПЗ получает по «Дружбе» 160 тысяч баррелей в сутки российского сырья.
Оператор украинской нефтепроводной системы сообщил, что российская артиллерия обстреляла трансформаторную станцию у границы с Беларусью, сообщил «Интерфаксу» представитель MOL.
В результате, по его словам, пострадала насосная станция. В общей сложности южная ветка «Дружбы» качает более 600 тысяч баррелей в день.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил РИА Новости, что Украина уведомила российскую сторону об остановке трубы. «Они приостановили прокачку <..> из-за падения напряжения», - пояснил Демин.
Северная ветка нефтепровода, которая качает более 700 тысяч баррелей в сутки в Польшу и Германию, продолжает работу в штатном режиме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение созвать во вторник вечером Совет безопасности из-за проблем на нефтепроводе «Дружба», сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Представитель MOL сообщил «Интерфаксу», что у компании достаточно резервов сырья, чтобы Дунайский НПЗ продолжал работу до устранения неполадок.
Сроки возобновления прокачки по нефтепроводу, самому протяженному в Европе, пока неизвестны.