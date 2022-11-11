Вооруженные силы Украины вошли в Херсон
Украинская армия вошла в Херсон с западной окраины города. Их с украинскими флагами встречают жители Шуменского района города. Также жители вышли на центральную площадь города, и размахивают флагами Украины
Украинская армия вошла в Херсон с западной окраины города. Их с украинскими флагами встречают жители Шуменского района города. Также жители вышли на центральную площадь города, и размахивают флагами Украины, сообщает «Европейская правда», со ссылкой на CNN.
Один из флагов разместили над Херсонской областной государственной администрацией, передает УНИАН. Российский флаг с нее был спущен в начале недели, когда российская оккупационная администрация только делала намеки на то, что город придется оставить.
После ухода российских войск в пригородах Херсона местные жители начали срывать пропагандистские щиты с надписями «Россия здесь навсегда», свидетельствует видео из города Белозерка, примерно в 10 км к западу от Херсона.
Украинские войска близки к полному освобождению правобережья Днепра в Херсонской области, включая город Херсон, сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
По словам Хланя, многие российские военнослужащие не смогли пересечь реку, оставаясь на правом берегу и переодевшись в гражданскую одежду. Официальное объявление об освобождении Херсона будет сделано только после того, как украинские войска полностью обезопасят ее. На это может уйти до недели с момента входа украинской армии, сказал Хлань.
Минобороны России объявило о завершении вывода войск из Херсона на левый берег Днепра в пять утра 11 ноября. «Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», – говорится в отчете военного ведомства.
Херсон был единственным региональным центром, который Россия захватила с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. 30 сентября президент РФ Владимир Путин аннексировал Херсонскую область Украины. При этом он подчеркнул, что жители Херсона стали гражданами России «навсегда».
После заявления Минобороны о сдаче города украинские силы осторожно продвигались вперед на фоне заявлений Киева о том, что бегущие российские войска оставляют за собой мины и разрушенную инфраструктуру. В том числе был уничтожен Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 10 ноября, что на юге страны освобожден 41 населенный пункт, в том числе Снигиревка – важный логистический узел на правом берегу Днепра. За день до этого Генштаб ВСУ говорил об освобождении 12 населенных пунктов. По словам Зеленского, украинская армия будет «действовать очень осторожно, без эмоций, без лишнего риска».