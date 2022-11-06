Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии
Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек, сообщила The New York Times со ссылкой на украинских чиновников. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук сказал газете, что «если Россия продолжит такие атаки», то город может «потерять всю систему электроснабжения». Чиновники Киева получат уведомление о критической ситуации за 12 часов до выхода системы энергоснабжения из строя. Если это произойдет, то администрация проинформирует людей и попросит их покинуть город, сообщил господин Ткачук. Вместе с тем он оценил ситуацию в столице как управляемую.
Национальная энергетическая компания Украины ранее сообщила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без света, воды и отопления. По его словам, энергоснабжением не обеспечены 450 тыс. квартир — это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.
Россия с 10 октября наносит по Украине удары оружием большой дальности. Целями в том числе называются объекты энергетики. Поначалу Кремль называл массированные атаки ответом на «диверсию, совершенную на Крымском мосту», а также «другие теракты».