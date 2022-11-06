Меню
Украина
RU / SE
АвтоВАЗ назвал цены на машины без подушек безопасности
Украина
06.11.2022 15:04

Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения

Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии

Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения

Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек, сообщила The New York Times со ссылкой на украинских чиновников. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук сказал газете, что «если Россия продолжит такие атаки», то город может «потерять всю систему электроснабжения». Чиновники Киева получат уведомление о критической ситуации за 12 часов до выхода системы энергоснабжения из строя. Если это произойдет, то администрация проинформирует людей и попросит их покинуть город, сообщил господин Ткачук. Вместе с тем он оценил ситуацию в столице как управляемую.

Национальная энергетическая компания Украины ранее сообщила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без света, воды и отопления. По его словам, энергоснабжением не обеспечены 450 тыс. квартир — это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Россия с 10 октября наносит по Украине удары оружием большой дальности. Целями в том числе называются объекты энергетики. Поначалу Кремль называл массированные атаки ответом на «диверсию, совершенную на Крымском мосту», а также «другие теракты».

Материалы по теме
Сотни погибших
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Сейчас на главной
Сотни погибших
война в украине
Сотни погибших
О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области рассказал один из выживших военнослужащих. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Сербия
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации по которому Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии
Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
война в украине
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
швеция
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
США
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Болшария
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения
Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. За это решение депутаты отдали 175 голосов, против – 49
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
чехия
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
Комитет по иностранным делам Чехии «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим»
Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО
Г енсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО, и теперь пришло время принять их в альянс
Суд в Севастополе признал погибшими еще 17 моряков с крейсера «Москва»
Военные потери России
Суд в Севастополе признал погибшими еще 17 моряков с крейсера «Москва»
Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами
«Грязная бомба» замедленного действия
ЖКХ
«Грязная бомба» замедленного действия
Причиной крупнейшей за последнее десятилетие техногенной аварии в Волгограде, в результате которой почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, стали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных
Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz
Великобритания
Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz
Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, следует из заявления правительства королевства
Общество
Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия выплат
Согласно заявлению мобилизованных, они отказываются от участия в войне и «будут добиваться справедливости», пока им не выплатят обещанные суммы
МВД России предложило разрешить закупку оргтехники и транспортных средств без привязки к предельным ценам
МВД России предложило разрешить закупку оргтехники и транспортных средств без привязки к предельным ценам
В документе отмечается, что решение не потребует дополнительных расходов, однако «есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении»
Сто по двести
мобилизация
Сто по двести
С 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных. Из них нам известны имена 89 мужчин. Больше всего погибших ― с Урала. Только в Свердловской области родственники получили, по меньшей мере, 24 похоронки
Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против России несмотря на сниженный турпоток
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что практически ни один россиянин не приехал в его страну на отдых этим летом из-за санкций Евросоюза. Он заявил, что, несмотря на сниженный турпоток, не жалеет о введенных ограничениях и призвал к их ужесточению
Депутат Картаполов подтвердил отправку призывников в соседние с зоной военных действий регионы
призывники
Депутат Картаполов подтвердил отправку призывников в соседние с зоной военных действий регионы
Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что солдат срочной службы, призванных в рамках осеннего призыва, могут отправить в соседние с зоной военной операции регионы