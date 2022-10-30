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Украина
30.10.2022 14:29

Зеленский поручил СБУ и МВД проверить мэра Одессы на пророссийские взгляды

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел проверить мэра Одессы Геннадия Труханова

Зеленский поручил СБУ и МВД проверить мэра Одессы на пророссийские взгляды

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел проверить мэра Одессы Геннадия Труханова. Это поручение было сделано после петиции, собравшей подписи 25 тыс. человек. Ее авторы просили президента обратить внимание на заявления и действия господина Труханова.

«Решение поднятых в петиции вопросов не относится к конституционным полномочиям президента Украины. Учитывая изложенное мною, отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения», — говорится в ответе на петицию на сайте Владимира Зеленского. Авторы петиции утверждают, что Геннадий Труханов не способствует декоммунизации Украины. В петиции говорится, что Геннадий Труханов «скучает по СССР», делая заявления, созвучные с пророссийскими.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera мэр Одессы выступил против сноса памятника императрице Екатерине Второй. Он также не одобрил идею переименовать улицу Пушкина. Геннадий Труханов считает, что такие шаги порождают ненужную поляризацию общества. По его словам, Украине «необходимо искать компромиссы» и «избегать конфронтации с Россией».

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