Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Начальника управления Службы безопасности Украины по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мертвым в Кропивницком. Тело Наконечного нашли с огнестрельным ранением вечером 20 августа
Начальника управления Службы безопасности Украины по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мертвым в Кропивницком, пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По словам собеседника издания, тело Наконечного нашли с огнестрельным ранением вечером 20 августа. В пресс-службе СБУ и Государственном бюро расследований подтвердили информацию о гибели главы управления ведомства и отметили, что изучают все обстоятельства произошедшего.
Как пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на источники, тело Наконечного нашла его жена в квартире на улице Тарковского. По данным собеседников издания, Наконечный мог совершить самоубийство.
В связи с гибелью главы управления СБУ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), передает ZN.UA со ссылкой на офис генерального прокурора. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.
Александр Наконечный работал начальником управления СБУ по Кировоградской области с начала 2021 года. Указ о его назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 января 2021 года, пишет «РБК Украина».
До назначения на эту должность Наконечный два года служил в контрразведке и более десяти лет в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении.
В конце мая Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни проведения российской спецоперации. По словам главы государства, Дудин не работал на защиту города, а «думал только о себе лично».
15 августа также были уволены два начальника региональных управлений СБУ Львовской и Тернопольской областей Артем Бондаренко и Юрий Борейчук. Борейчука затем назначили начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области вместо Сергея Заяця.