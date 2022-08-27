СБУ обвинила в военных преступлениях Кадырова и двух его подчиненных
Служба безопасности Украины заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, говорится в сообщении ведомства. Мартынов, в прошлом спецназовец ФСБ, сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова.
СБУ утверждает, что в феврале и марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием ряда военных операций, которые проводились чеченскими подразделениями Росгвардии и тактической группой 249-го отдельного моторизированного батальона «Юг» Росгвардии. Этими подразделениями руководили Даниил Мартынов и Хусейн Межидов, соответственно. Кадыров, как говорится в пресс-релизе, лично отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей указанных подразделений.
Рамзана Кадырова СБУ подозревает по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Ведение агрессивной войны», «Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям», а также «Признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины».
В СБУ утверждают, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериартрическим отделением. По его приказу были взяты в заложники более 500 человек: пациенты и персонал диспансера, местные жители. Подходы к интернату были заминированы, а его здание стало огневой позицией российских военных.
О захвате интерната и о том, что пережили его заложники, писало издание New York Times. Его журналисты выяснили, что 5 марта чеченские военнослужащие на внедорожниках пробили ворота клиники и приказали вывести всех пациентов из палат и выстроить во дворе. Они навели на врачей автоматы и потребовали, чтобы все улыбнулись и сказали на камеру: «Спасибо, Владимир Владимирович Путин». Большинство пациентов при этом плакали.
По приказу Хусейна Межидова, по данным СБУ, в период с 25 февраля по 13 марта военнослужащие его тактической группы взяли в заложники около двухсот жителей Гостомеля, которых все это время держали в подвалах многоэтажек.
Мартынов и Межидов обвиняются СБУ по статье «нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением» УК Украины.
Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ, разместив в своем телеграм-канале два аудиосообщения. В первом он признал, что «участвовал, участвует и будет участвовать в специальной операции» в Украине, и не стал отрицать предъявленных ему обвинений. Кадыров также пообещал «приехать и разобраться» в Украину.
Во втором аудиосообщении он уточнил, что Мартынов уже не работает в управлении Росгвардии по Чеченской республике. Он также признал участие Межидова в войне в Украине, сказав, что тот «защищал стариков и женщин».