Украина получила 10% от необходимых средств противовоздушной обороны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны обладает 10% от нужного количества систем противовоздушной обороны. По его словам, Украине не хватает вооружения для защиты неба
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны обладает 10% от нужного количества систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украине не хватает вооружения для защиты неба.
«У нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало. Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает. У нас есть 10% того, что нам нужно», — сказал Владимир Зеленский на выступлении в формате видеоконференции на заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
10 и 11 октября российская армия наносила ракетные удары по территории Украины. В результате обстрелов погибли и пострадали мирные жители, оказались повреждены объекты критической инфраструктуры. В связи с этим 11 октября Владимир Зеленский созвал срочную встречу стран G7, где попросил об увеличении военной поддержки, в частности поставок ПВО и ПРО.
В тот же день Германия передала Украине первый из четырех зенитных комплексов IRIS-T SLM. США сообщили о поставке двух систем ПВО NASAMS. Франция намерена передать три ракетные установки LRU M270 — модернизированный аналог реактивных систем залпового огня HIMARS. Накануне, 12 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах альянса усилить систему ПВО Украины, поставляя разные виды этого оружия.