Минпром Крыма сообщил об ограничении продажи продуктов после взрыва на Крымском мосту
Власти Крыма ограничили продажу ряда продуктов после происшествия на Крымском мосту. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в официальной группе Министерства промышленной политики Крыма в VK
Власти Крыма ограничили продажу ряда продуктов после происшествия на Крымском мосту. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в официальной группе Министерства промышленной политики Крыма в VK.
«В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3-х кг», — указано в сообщении.
Там же приводится комментарий замминистра промышленной политики Ирины Мезавцовой. По ее словам, продовольственный рынок региона «насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме», а «запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток».
Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram заявил, что информация об ограничении продажи товаров в республике «не соответствует действительности». «В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — пообещал он.
После этого Минпром Крыма удалил сообщение об ограничении продажи товаров. На странице ведомства в VK появился новый пост, в котором приводятся слова Мезавцовой о том, что «ограничений товаров нет и вводится они не будут».
В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram написал, что в городе «также вводится» ограничение на отпуск бакалеи: до 3 кг или трех пачек продуктов в одни руки. Кроме того, «чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж» запрещается продажа бензина в канистры, указал он.
Ранее он сообщил, что в городе не будет дефицита бензина и продуктов: бензина хватит на 40 суток, «с продуктами такая же ситуация». «Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы», — написал он в Telegram.
Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн идущего в Крым поезда, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В результате взрыва обрушились два пролета автополотна моста из Краснодара в Керчь, нитка из Керчи на Тамань «по визуальной оценке» цела, указал глава республики Крым Сергей Аксенов. Движение по мосту приостановлено, власти решили запустить паромную переправу. В МЧС позднее сообщили, что «пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен», открытого горения не наблюдается.