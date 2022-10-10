ЕС отказался верить версии СКР о подрыве Крымского моста
Евросоюз не доверяет официальной информации российской стороны о подрыве Крымского моста. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
Евросоюз не доверяет официальной информации российской стороны о подрыве Крымского моста. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — сказал Петер Стано (цитата по ТАСС). Так он прокомментрировал информацию о том, что грузовик со взрывчаткой якобы проезжал по территории Болгарии, которая входит в ЕС.
По версии Следственного комитета России, на Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва обрушились два пролета автомобильного полотна. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что установлен маршрут движения грузовика: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нем спецслужбы Украины. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что подрыв моста — операция спецслужб Украины, однако официально украинские первые лица не подтверждали это.