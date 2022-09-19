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19 сентября 2022, 15:14

Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ

Украина готовится к новому этапу наступления после успехов в Харьковской области. В ближайшее время еще громче будут «звучать» названия городов Мариуполь, Мелитополь и Херсон, сказал президент Украины

Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ

Украина готовится к новому этапу наступления после успехов в Харьковской области. В ближайшее время еще громче будут «звучать» названия городов Мариуполь, Мелитополь и Херсон, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу.

«Донецк, Горловка и Луганск — и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта — и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь — в течение уже 207 дней», — отметил он.

Вооруженные силы Украины в начале сентября смогли провести успешное контрнаступление на северо-востоке страны и освободили около 8 тыс. кв. км территории. Российская армия была вынуждена отступить из двух ключевых городов Харьковской области — Изюма и Купянска, через которые шло снабжение группировки в Донбассе.

По словам украинского чиновника, в Киеве не ожидали такого успеха контрнаступления на севере. «Все были удивлены тем, как бежали русские», — сказал источник Politico. Украина в конце августа начала наступление на юге в Херсонской области и оттянула туда большую часть российской группировки, а затем ударила относительно небольшими силами в Харьковской области.

США помогали Украине планировать контрнаступление. В частности, они призвали Киев ограничить операцию как по ее целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания на нескольких фронтах, пишет CNN. Американские специалисты также провели с украинскими силами «военные игры», чтобы помочь им понять, как и какими силами можно добиться успеха в различных сценариях.

«Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. Вообще говоря, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защитить свою страну от российской агрессии. В конечном счете украинцы принимают окончательные решения для своих операций», — сказал представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

После быстрого успеха в Харьковской области Украина может сосредоточиться на Херсоне, чтобы перерезать сухопутный коридор из России в Крым. «Я не уверен, что это будет большое, массированное контрнаступление, которого могут ждать люди», — предупреждает военный источник в США. По его словам, многое будет зависеть от того, насколько хорошо Россия сможет защитить оккупированные территории.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также предупредил, что наступление будет «медленной операцией по уничтожению врага». «Этот процесс будет не очень быстрым, но завершится установкой украинского флага по всем населенным пунктам Украины», — отметил он.

По словам эксперта аналитического центра CNA Майкла Кофмана, текущий период можно назвать «окном возможностей» для Украины, которая перехватила инициативу. «Я хотел бы посмотреть, сможет ли Украина и дальше использовать импульс, который она набрала на Донбассе», — говорит Кофман.

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