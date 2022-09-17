В Крыму возбудили уголовное дело за поджог двух автомобилей Дмитрия Киселева
Отдел МВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога
Отдел МВД (ОМВД) России по Феодосии возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ранее сегодня ночью в полицию города сообщили о возгорании двух автомобилей в поселке Коктебель. По данным СМИ, поджог произошел рядом с виллой гендиректора агентства «Россия сегодня», ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева. Машины также могут принадлежать ему. Журналист не комментировал ситуацию.
«Сегодня около трех часов ночи в полицию г. Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в п. Коктебель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога)»,— говорится на сайте МВД Крыма.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к поджогу.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», согласно данным с камер видеонаблюдения, поджег автомобили мужчина в медицинской маске и бахилах. На нем была толстовка с капюшоном. Также канал сообщает, что сгорели машина для гольфа и внедорожник Land Rover — служебный автомобиль с логотипом Cock t`est Belle. Под этим брендом компания «Киммерия» выпускает вино. Телеведущий является совладельцем предприятия.