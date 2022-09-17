Элитные российские военные отказываются воевать в Украине
Несколько рапортов военнослужащих российской армии с отказами от участия в боевых действиях против Украины переданы из штаба изюмской группировки войск РФ после ее разгрома и освобождения Изюма подразделениями ВСУ
В распоряжении издания «Вот Так» оказались несколько рапортов военнослужащих российской армии с отказами от участия в боевых действиях против Украины. Редакция сообщает, что документы были переданы из штаба изюмской группировки войск РФ после ее разгрома и освобождения Изюма подразделениями ВСУ. Источник, изучавший документацию в захваченном российском штабе, отмечает, что таких рапортов много. В редакцию прислали их несколько десятков.
Один из документов на имя командира войсковой части 31135 написан старшим лейтенантом, «командиром 3-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи». Подпись в рапорте неразборчива, но содержание офицерского рапорта можно понять четко: «Отказываюсь от выполнения специальной военной операции на территории Украины по причине отсутствия в отпуске и моральной усталости».
Еще один рапорт на имя командира той же части 31135 подписан сержантом Ажгалиевым. «Прошу уволить меня, командира 2-го зенитного ракетного отделения 2-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи сержанта Ажгалиева И.А. из рядов Вооруженных сил РФ по причине физической и моральной усталости от участия в СВО на территории Украины».
Возможно, автор рапорта – это Ильяс Аликбетович Ажгалиев, внесенный в базу данных сайта «Книга палачей украинского народа». Ильяс Ажгалиев из базы данных – тоже сержант и тоже служит в 1-м мотострелковом полку Таманской дивизии.
Оба рапорта, найденные в захваченном штабе изюмской группировки, были написаны 30 августа 2022 года.
Помимо рапортов в распоряжение журналистов попал «Боевой листок» из штаба изюмской группировки – информационный бюллетень для солдат, пересказывающий тезисы российской пропаганды. Согласно «Боевому листку», армия РФ на фронтах «Специальной военной операции одерживает победу за победой, а санкции против России неэффективны.
Военная часть 31135 – это 1-й гвардейский мотострелковый полк гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, считающейся одним из лучших подразделений Минобороны. Место постоянной дислокации дивизии – Московская область. О проблемах с боевым духом у бойцов Таманской дивизии, воюющей в Харьковской области, сообщалось еще весной. В частности, по данным украинской военной разведки, в мае «90% личного состава» 1-го полка написали рапорта на увольнение.
В украинских СМИ публиковались данные о том, что в ходе боевых действий офицеры Таманской дивизии бросали своих подчиненных и «самоустранялись» от руководства подразделениями, которые затем самовольно покидали позиции. Таманская дивизия входит в состав 1-й танковой армии Западного военного округа. По данным британской разведки, 1-я танковая армия понесла большие потери и в начале крупномасштабного вторжения в Украину, и в ходе сентябрьского наступления ВСУ.
О низком боевом духе российских войск, воюющих в Украине, неоднократно сообщали западные военные и разведывательные ведомства. «Российские войска продолжают страдать от проблем с моралью и дисциплиной в Украине. Кроме боевой усталости и значительных потерь, одной из главных претензий дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с зарплатой», — говорилось в отчете британской разведки. «Мы продолжаем наблюдать рост признаков плохой дисциплины и проблем с боевым духом в российской армии» – сообщили недавно в Минобороны США.