Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский заявили, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия
Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.
В списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для «продолжения наступления в 2023 году». Среди них – танки, беспилотники, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также – баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский опубликовали статью, где говорится, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия.
В мае Вашингтон отказывался поставлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что Украина может использовать их для ударов по территории России.
По оценкам The Wall Street Journal, за время войны США уже направили Украине оружие и другую помощь более чем на 15 млрд долларов.