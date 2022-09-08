В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов, которого в российских СМИ в последнее время называют главой движения «Мы вместе с Россией», сообщил о взрыве в штабе движения
Представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов, которого в российских СМИ в последнее время называют главой движения «Мы вместе с Россией», сообщил о взрыве в штабе движения. Он назвал взрыв терактом и обвинил в нем украинскую сторону.
Информация о пострадавших и повреждениях, по словам Рогова, уточняется.
«С каждым таким терактом все больше людей приходят к нам и прекрасно понимают, кто прав, а кто виноват», — заявил Рогов.
По словам Рогова, взрыв произошел после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав России. Он уверяет, что в референдуме хотят принять участие 83% жителей региона. Из них 86% респондентов поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию.
Информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. «Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — минус очередной штаб «Единой России» в здании «Новой почты» на улице Ломоносова, которое захватили оккупанты», — сообщил он.
Три дня назад, 5 сентября, штаб движения «Мы вместе с Россией» атаковали также в Энергодаре — в районе жилого здания, на первом этаже которого он находится, сбили два беспилотника.