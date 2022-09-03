В кафе в Херсоне российские военные и сотрудники ФСБ устроили перестрелку из автоматов, трое убиты и двое ранены
В оккупированном Россией Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку, в результате которой трое из них были убиты и двое ранены
В оккупированном Россией Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку, в результате которой трое из них были убиты и двое ранены. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.
Согласно документу, перестрелка произошла 19 июня, около 20 часов вечера. По данным СК, четверо военнослужащих Временной оперативной группы №9 ФСБ России — Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А., и еще один служащий, имя которого не называется, — вошли в кафе «Еда.Топи» на улице Ушакова, и обнаружили там двух контрактников, сержанта Сергея Обухова и младшего сержанта Игоря Судина. Согласно документу СК, Судин и Обухов «праздно проводили время, распивая спиртные напитки».
Сотрудники ФСБ сделали замечание Обухову и Судину по поводу распития спиртного в военной форме и с оружием, говорится в отчете. В ответ Обухов, как утверждает СК, достал пистолет и выстрелил в пол. Привалов попытался выхватить у него пистолет, после чего Судин, «находившийся позади Обухова», начал стрелять в силовиков из автомата АК-74, а Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.
Обухов, Привалов и Якубинский, согласно документам, «погибли на месте», а Бородин и Судин были «госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в Федеральный военно-морской клинический госпиталь № 1427 Минобороны России, расположенный в Севастополе». Четвертый сотрудник ФСБ, личность которого не указана в документах, скрылся с места происшествия.
28-летний Обухов и 31-летний Судин служили в российской воинской части, известной как 8-й артиллерийский полк Черноморского флота России.
Сообщается, что в связи с перестрелкой возбуждено уголовное дело, которое ведет сотрудник Военно-следственного управления Савченко В.О.