Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки подтвердило контрнаступление ВСУ на юге Украины
По данным британской разведки, украинские силы от 29 августа продолжают наступление на Южную группировку войск России на нескольких направлениях
По данным британской разведки, украинские силы от 29 августа продолжают наступление на Южную группировку войск России на нескольких направлениях.
Отмечается, что украинские формирования кое-где отодвинули линию фронта «на некоторое расстояние», используя «относительно слабую российскую оборону».
«Согласно своей доктрине, Россия, вероятно, теперь попытается закрыть пробелы в линии фронта, используя заранее назначенные мобильные резервные подразделения. Сюда, вероятно, войдут некоторые (подразделения) Восточной группировки войск», – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022
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— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 31, 2022
В разведке отмечают, что Россия продолжает свои попытки собрать новые силы для войны в Украине.
«Добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, с высокой вероятностью для дальнейшего развертывания в Украине. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. 3-му армейскому корпусу, скорее всего, не хватает личного состава и эти войска имели ограниченную подготовку», – добавляют в Министерстве обороны Британии.
29 августа оперативная группировка войск «Каховка» сообщила, что 109-й стрелковый полк незаконной вооруженной группировки «ДНР» отошел от занятых позиций, а «бывшие их поддержкой российские десантники скрылись с поля боя». После этого украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о наступательных операциях ВСУ на юге Украины. Однако украинское командование не сообщает детали о ходе боевых действий в Херсонской области на фоне сообщений о контрнаступлении.
Минобороны России признало, что наступление было, но оно «провалилось», а украинцы якобы понесли огромные потери. Независимого подтверждения этих утверждений нет.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ заявил, что «конкретики ни от одного действительно ответственного лица» не будет, потому что это «война». Но оккупанты, по его словам, должны знать, что украинские военные «будут гнать их к границе, если они хотят выжить – российским военным пора убегать».
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева, из-за упорного сопротивления украинцев.
22 апреля в России заявили о новых планах во время «второй фазы» «спецоперации» в Украине (так там называют полномасштабное вторжение). Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым и получения выхода в Приднестровье.
Однако, по данным западных разведок, российские успехи на Донбассе ограничены и достигнуты значительными потерями для российских войск из-за сильного сопротивления Украины.