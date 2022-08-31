Двое назначенных Россией чиновников покинули южные области Украины
Накануне появились сообщения, что из региона также выехал замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Интернет-пользователи выяснили, что видеозапись Стремоусова снята на фоне панорамы Воронежа
Как минимум двое чиновников, назначенных Россией для работы в захваченных регионах, уехали из южных областей Украины. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий отправился в Крым, объяснив это «семейными обстоятельствами». Замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что уехал в турне по России.
«В связи с семейными обстоятельствами я буду вынужден некоторое время руководить Военно-гражданской администрацией Запорожской области с территории Крыма. Тяжелый путь, который проходит Запорожская область и ее жители для становления своей жизни и будущего продолжается», — написал Балицкий в посте, который позже был удален.
Накануне появились сообщения, что из региона также выехал замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Интернет-пользователи выяснили, что видеозапись Стремоусова снята на фоне панорамы Воронежа и в интерьерах расположенной в городе гостиницы Marriott.
«Мне не надо сидеть [в Херсоне]. Я заместитель главы региона и имею возможность совершать поездки… Это рабочие поездки», — сказал Стремоусов, добавив, что в Херсоне «все под контролем».
В августе бывшего народного депутата Херсонской области Алексея Ковалева застрелили в его доме вместе с сожительницей. В Херсоне неизвестные также совершили покушение на Игоря Телегина, замглавы департамента внутренней политики администрации Херсонской области. Главу администрации Херсона Владимира Сальдо эвакуировали в Институт Склифосовского в Москве «в связи с состоянием здоровья». Позднее Минобороны России сообщило, что проверяет, не был ли он отравлен боевыми веществами.