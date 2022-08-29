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29 августа 2022, 15:36

Вооруженные силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге Украины

ВСУ начали наступательные действия на нескольких южных направлениях, сообщила в понедельник руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк

Вооруженные силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге Украины

Анонсированное еще в середине июля контрнаступление украинской армии на оккупированный Россией юг страны наконец стартовало, пишет издание «The Moscow Times».

ВСУ начали наступательные действия на нескольких южных направлениях, сообщила в понедельник руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, по огневым позициям российской армии были нанесены «восемь мощных ударов», что подорвало моральное состояние войск и привело к их «деморализации».

«Враг растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров», — сказала Гуменюк.

Оперативная группировка «Каховка» сообщила, что ударами и ракетных систем залпового огня HIMARS были уничтожены практически все большие мосты через Днепр в Херсонской области, в результате чего российская армия оказалась отрезанной от линий снабжения через Крым, откуда получала технику и подкрепление личного состава.

Полки ДНР отошли со своих позиций в Херсонской области, утверждают в ОГВ «Каховка» и ту же информацию подтверждают источники «Громадське» в подразделениях ВСУ на юге Украины.

Источники в Пентагоне рассказали CNN, что украинские силы начали подготовительные операции на юге перед масштабным наступлением, которое, как полагают в Вашингтоне, будет включать воздушные и наземные операции. По словам источников среди высокопоставленных чиновников, знакомых с данными американской разведки, Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем предполагалось изначально, а некоторые батальонные тактические группы (БТГ) недоукомплектованы больше чем на половину.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения о начале украинского наступления «информационным вбросом». «Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях», — сказал он. В Новой Каховке из-за обстрелов Украины объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, рассказал РИА Новости глава назначенной Россией администрации Владимир Леонтьев. По его словам, украинские военные вели ракетный обстрел Херсона и Новой Каховки всю ночь, а ПВО «сбила большую часть ракет».

О том, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ начать контрнаступление на юге, чтобы отвоевать критически важные для экономики регионы, министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью The Times 10 июля. По его словам, численность украинской армии, которая до начала войны насчитывала 700 тысяч человек, достигла 1 миллиона, а на смену советскому оружию пришло западное, в том числе высокоточная артиллерия стандартов НАТО.

Украинские военные более месяца откладывали наступательные действия, опасаясь, что это сделает армию уязвимой, рассказывали Bloomberg западные чиновники, знакомые с данными разведки. По их словам, Киев долго готовился к контрнаступлению на Херсон и планировал ударить лишь тогда, когда появится уверенность, что поставленные цели будут достигнуты. 

Украинская стратегия заключалась в том, что перерезать «линии жизни» российской армии, и это здравое решение, отмечает профессор стратегии University of St. Andrews в Шотландии: «Вы можете либо биться головой об стену, что не очень умно, если ваш противник превосходит вас в огневой мощи, либо вы можете ослабить его, лишив снабжения».

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